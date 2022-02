Vediamo da cosa è causato e cos’è il broncospasmo, i rimedi possibili per contrastarlo e i sintomi che si presentano in genere.

Il broncospasmo è una condizione per cui si ha un restringimento, più o meno accentuato, delle via aree. Ciò ne consegue è quindi difficoltà nella respirazione, ma anche tosse e senso di oppressione al torace. Tra le cause più comuni ci può essere la bronchite, che spesso tende a interessare l’età pediatrica, e l’asma. Vediamo come si presenta il broncospasmo, le cure possibili e i sintomi.

Broncospasmo nei bambini

Nei più piccoli il broncospasmo tende ad essere associato ad altri sintomi come le difficoltà respiratorie. In genere si può presentare soprattutto nei bambini che soffrono di allergie o che hanno in famiglia casi di asma. In questi casi particolari, quando si presenta la bronchite può proprio essere associata a broncospasmo con sintomi annessi come la presenza di respiro sibilante e rantoli.

Bambina con la tosse

In caso di bronchite, inoltre, ci saranno anche i sintomi tipici di questa infiammazione e quindi si avrà a che fare con tosse, che può essere anche anticipata da altri sintomi più generici. Queste altre manifestazioni possono, infatti, includere naso che cola, malessere generico, febbre e mal di gola.

Broncospasmo: cura e prevenzione

Nei casi di bronchite il pediatra valuterà qual è la terapia più opportuna da seguire. È bene tenere presente che spesso la bronchite è causata da un’infezione virale, per cui non sarà necessario in questi casi l’antibiotico. Questi farmaci vengono, invece, indicati quando ci sono possibili sovrainfezioni da parte di batteri. Per il broncospasmo nello specifico, in genere vengono indicati broncodilatatori, vale a dire farmaci che hanno l’obiettivo di dilatare le via aree e far sì che il paziente riesca a respirare di nuovo correttamente e senza difficoltà. Per il broncospasmo i rimedi naturali possibili consistono soprattutto nella prevenzione. Quando la condizione, infatti, è causata dall’asma ed è riconducibile a un allergene, è bene cercare di evitare il contatto con gli allergeni come misura preventiva.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG