L’ordine di uscita dei big nella prima serata del Festival di Sanremo: ecco quando vedremo sul palco i cantanti

Durante la conferenza stampa appena terminata, è stato annunciata la scaletta dei cantanti in gara per la prima serata del Festival di Sanremo 2024, che inizierà proprio questa sera.

L’ordine di uscita dei Big in gara

Ecco l’ordine di uscita dei cantanti nella prima serata del Festival di Sanremo, annunciato in conferenza stampa:

Clara – “Diamanti Grezzi”

Sangiovanni – “Finiscimi”

Fiorella Mannoia – “Mariposa”

La Sad – “Autodistruttivo”

Irama – “Tu no”

Ghali – “Casa Mia”

Negramaro – “Ricominciamo tutto”

Annalisa – “Sinceramente”

Mahmood – “Tuta gold”

Diodato – “Ti muovi”

Loredana Berté – “Pazza”

Geolier – “p’ me, tu p’ te”

Alessandra Amoroso – “Fino a qui”

The Kolors – “Un ragazzo una ragazza”

Angelina Mango – “La noia”

Il Volo – “Capolavoro”

BigMama – “La rabbia non ti basta”

Ricchi e Poveri – “Ma non tutta la vita”

Emma – “Apnea”

Nek e Renga – “Pazzo di te”

Mr Rain – “Due altalene”

Bnkr44 – “Governo punk”

Gazzelle – “Tutto qui”

Dargen D’Amico – “Onda alta”

Rose Villain – “Click boom”

Santi Francesi – “L’amore in bocca”

Fred De Palma – “Il cielo non ci vuole”

Maninni – “Spettacolare”

Alfa – “Vai”

Il Tre – “Fragili”

Co-conduttore e super ospite della prima serata

Questa sera, sul palco dell’Ariston, ad affiancare Amadeus ci sarà Marco Mengoni nel ruolo di co-conduttore e super ospite. L’artista porterà sul palco “Due Vite“, con la quale ha vinto Sanremo 2023, la sua seconda vittoria al Festival dopo dieci anni da “L’essenziale“.

Ospite d’eccezione, questa sera vedremo a Sanremo anche Federica Brignone, che sfrutterà l’occasione per promuovere le Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Non solo Ariston

In piazza Colombo, a pochissimi metri dall’Ariston, è stato allestito come ogni anno il Suzuki Stage, palco sul quale si alterneranno diversi artisti nel corso delle serate. In occasione della prima serata del Festival si esibirà Lazza, secondo classificato nel 2023. Sul secondo palco esterno, invece, posizionato sulla nave Costa Smeralda, salirà Tedua.