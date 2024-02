L’inviato a Sanremo si è collegato con lo studio di “La Vita in Diretta”, dove era presente anche la conduttrice.

Momento di imbarazzo tra Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci a “La Vita in diretta”. I due pare non abbiano avuto più contatti dai tempi della loro partecipazione al Grande Fratello Vip, nel 2020, quando tra i due vi era stato un breve flirt. L’ex gieffino si è collegato in diretta da Sanremo con lo studio del programma di Alberto Matano, dove tra gli ospiti era presente anche la showgirl.

L’incontro a distanza

In occasione del Festival di Sanremo 2024, Pierpaolo Pretelli è inviato a Sanremo de “La Vita in Diretta”, per commentare gli eventi e intervistare i cantanti nel corso della settimana.

“Per un caso, tra i miei ospiti, c’è anche una persona che tu conosci, Elisabetta Gregoraci. Questa diciamo è una reunion a distanza” ha detto Alberto Matano in apertura al collegamento televisivo con Pretelli. “Ciao Elisabetta, ciao a tutti“, ha risposto lui sorridendo. Tuttavia dal suo intervento si è potuto notare un leggero imbarazzo. “Ciao” ha fatto eco la Gregoraci.

In studio non sono ovviamente mancati i commenti e le altre opinioniste hanno scherzato sul clima di imbarazzo che si è creato. “Giulia si arrabbia” ha ironizzato qualcuno, riferendosi alla compagna di Pierpaolo. “C’è dell’imbarazzo nell’aria” ha invece fatto notare qualcun altro.

Anche sui social non sono mancati i commenti ironici dei fan.

Ooops non siamo gli unici ad averlo capito … sarà una coincidenza care meduse #gregorelli 😂😂😂😂 pic.twitter.com/xwT0h8qrV2 — Gregorellifuture by 12apostoli (@G12apostoli) February 5, 2024

Il flirt del 2020

Nel 2020 Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci sono stati concorrenti del Grande Fratello Vip, e tra loro era nata una relazione che è durata alcuni mesi. In particolare, lui vedeva un futuro con la showgirl una volta usciti dalla Casa, mentre lei è sempre sembrata più titubante al riguardo.

Nella vita di Pretelli, infine è arrivata Giulia Salemi, anche lei concorrente del reality nella stessa edizione, con la quale è ancor oggi fidanzato.