La mamma di Greta Rossetti ha commentato la puntata del Grande Fratello su Instagram criticando il comportamento di Beatrice.

Marcella Bonifacio, la mamma di Greta Rossetti, ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune stories mentre è intenta a guardare da casa l’ultima puntata del Grande Fratello in onda su Canale 5. La donna ha commentato aspramente il comportamento di Beatrice Luzzi.

Le critiche a Beatrice Luzzi

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, nella quale Fiordaliso ha abbandonato la casa, la mamma di Greta Rossetti si è nuovamente scagliata contro Beatrice Luzzi, che a sua dire starebbe tenendo un comportamento esagerato e avrebbe “sbagliato tutto”. “Aprite gli occhi – ha detto la donna in alcuni video che ha pubblicato su Instagram – questa donna ha esagerato in tutto. Non ci si comporta così“. La donna si è quindi schierata dalla parte di Perla Vatiero, la quale nel corso della puntata si è difesa dalle accuse fattele da Beatrice.

Marcella Bonifacio non è nuova a questo tipo di atteggiamento. Non è la prima volta, infatti, che puntualizza sull’atteggiamento che Beatrice mette in campo nei confronti degli altri concorrenti, ed in particolare a Greta, figlia della donna. Nei giorni scorsi, inoltre aveva già criticato il comportamento dell’attrice, definendola tra le altre cose anche di essere una provocatrice.

Alfonso Signorini

In sua difesa, Beatrice Luzzi aveva continuato a ribadire le accuse mosse nei confronti di Greta, sostenendo che questa stia fingendo e si stia comportando in maniera poco leale. Per di più aveva esortato Vittorio Menozzi a prendere le distanze da Greta.

Beatrice Luzzi, nel corso dell’ultima puntata del GF, ha discusso anche con il conduttore. Invitata al confessionale, l’attrice si è lamentata per le discussioni nate con gli altri concorrenti. “Volete sempre mettermi al centro delle critiche io non ci sto più. Se volete farmi abbandonare il programma ci state riuscendo“, ha minacciato lei. “Tu sei troppo egoriferita, porti le persone all’esasperazione“, è stata la risposta di Signorini, che tuttavia ha aggiunto “Non vogliamo che tu abbandoni il programma, saremmo dei folli“.

Ecco uno scatto di Beatrice nell’ultima puntata del GF.