L’ex velina e il tennista romano non si fanno vedere insieme da settimane, e per i più attenti alcuni indizi confermerebbero la crisi.

Il rapporto tra Matteo Berrettini e Melissa Satta sembra essere in crisi. C’è chi ipotizza addirittura che la coppia non arriverebbe a San Valentino. Alcuni indizi individuati dai fan più attenti sembrerebbero confermare proprio le voci a riguardo.

Melissa Satta e Matteo Berrettini sono in crisi?

Matteo Berrettini e Melissa Satta sono stati una delle coppie più discusse dell’ultimo anno: i primi segnali della loro relazione erano apparsi a gennaio 2023 durante una partita dell’Olimpia Milano. Successivamente alcuni immagini avevano immortalato la coppia durante alcune feste, dopodiché sono arrivate le prime apparizioni pubbliche.

Nonostante le critiche, sembrava che il loro legame fosse solido, tuttavia i due non si sono più fatti vedere insieme dallo scorso Natale.

Melissa Satta e Matteo Berrettini

Gli indizi della crisi

La notizia di una crisi tra Melissa Satta e Matteo Berrettini è stata inizialemte diffusa da Santo Pirrotta a “Citofonare Rai 2” domenica mattina. Durante le previsioni per il segno dell’Ariete dell’astrologo Simon & The Star, l’esperto di gossip ha rivelato di avere uno scoop su una famosa coppia.

“Ho una bombetta su una famosa coppia, lo scoop è su un ariete che è in crisi con la fidanzata – ha affermato Pirrotta – Chi è? Lo dico, Matteo Berrettini che è in crisi con Melissa Satta. Vediamo se arriveranno a San Valentino“.

Recentemente, inoltre, Melissa Satta ha trascorso un weekend a St. Moritz in compagnia di alcune amiche, partecipando a una sfilata di Moncler e facendosi un bagno in piscina (come lei stessa ha mostrato sui social).

Nel frattempo, Matteo Berrettini si sta concentrando per tornare in forma e partecipare ai principali tornei di tennis.

Nessuno dei due ha tuttavia confermato o smentito la notizia. Dunque chissà se la loro lontananza sia dovuta agli impegni lavorativi di entrambe o invece sia frutto di un’effettiva crisi. Staremo a vedere.