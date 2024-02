L’ex velina ha raccontato sui social di essersi sottoposta ad un intervento all’addome per la rimozione di fibromi uterini.

Elena Barolo, ha mostrato sulla sua pagina Instagram tutti i dettagli del suo soggiorno in ospedale (solo dopo essere stata dimessa dalla struttura): dalla camera ai pasti, passando per la vista della quale poteva godere dalla finestra. Ha inoltre scritto ai suoi follower: “Ed eccomi qui a raccontarvi la mia storia (niente di grave, s’intenda, perché c’è sempre chi sta peggio ed io cerco di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno)“. L’ex velina ha scherzato anche sul fatto che l’intervento è stato programmato, simile a quello subito da Kate Middleton, tornata a casa qualche giorno fa.

L’operazione all’addome

A poche ore di distanza dall’annuncio dell’operazione all’addome di Martina Colombari, ecco arrivare anche quello di Elena Barolo. L’ex velina, racconta di essere stata ricoverata quattro giorni al San Raffaele di Milano, “Perché, se possono, in ospedale ‘ti sbattono fuori’ appena possono. Meglio”, ha detto scherzando riferendosi alla breve permanenza. Il motivo dell’intervento, programmato da qualche tempo, è quello di aver scoperto di avere una serie di fibromi uterini.

Parlando dell’operazione, ha raccontato di essere entrata in sala operatoria alle 7:30, ricevendo la pre-anestesia. La sala operatoria, secondo l’ironico racconto dell’ex velina, sembrava come un’astronave e i medici “barbapapà in camice bordeaux“. “Ricordo poi che qualcuno mi ha detto: ‘pensa a qualcosa di bello”, e io: “Whisky ovviamente!” racconta ancora la showgirl, soffermandosi sul fatto che “ non ho fatto in tempo a dire che è il mio adorato barboncino“.

Elena Barolo

Ha spiegato inoltre di essersi svegliata dopo l’intervento “senza 8 miomi uterini (che mi avevano formato una palla grande come un bimbo di 5 mesi nell’addome) e un taglio di circa 10 cm in più“. Ai suoi follower consiglia di affrontare la vita “con filosofia” e di prendere tutto con un sorriso, sottolineando l’importanza primaria che ha la salute.

Il recupero

Nelle storie Instagram, Elena Barolo ha voluto ringraziare tutto lo staff medico che l’ha seguita in questi giorni, “dal professore Candiani al dottor Conti e a tutta l’equipe“. Ha poi fatto sapere di stare bene e di trovarsi nella fase di recupero, ma non le manca il senso dell’umorismo: “Anche con quaranta punti in più e la pancera sono cool” ha affermato.

Ecco la prima uscita ufficiale dopo l’intervento.