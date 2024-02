Dopo alcuni giorni di silenzio dai social, la conduttrice si è mostrata in un letto d’ospedale, dove è stata ricoverata per una peritonite.

Martina Colombari ha dovuto sottoporsi ad un intervento d’urgenza. La nota attrice e conduttrice era infatti scomparsa dai social ad alcuni giorni, ed i fan si sono immediatamente preoccupati, visto che solitamente è molto attiva e ama interagire con il suo pubblico. L’assenza, come ha spiegato lei stessa questa mattina, è stata necessaria a causa di un intervento all’addome: una peritonite.

Martina Colombari operata d’urgenza

Martina Colombari ha fatto sapere ai fan di essere stata operata d’urgenza all’addome, tramite un video pubblicato da lei stessa su Instagram. Nel video la moglie dell’ex calciatore milanista, Alessandro Costacurta, si mostra sdraiata su un letto d’ospedale, con indosso gli occhiali da vista e completamente priva di trucco. Dal suo viso stanco si può immediatamente intendere che è accaduto qualcosa di spiacevole.

“Buongiorno, se sono sparita in questi giorni è perché sono stata in ospedale” ha annunciato la conduttrice direttamente dal letto dell’ospedale in cui si trova. Dopodiché ha spiegato di essere stata ricoverata a causa di “un intervento d’urgenza all’addome“.

“Un po’ un patatrack in peritonite” ha poi spiegato fornendo maggiori dettagli circa il motivo dell’intervento. Infine la conduttrice ha aggiunto: “Sono stata ricoverata all’ospedale Ceccarini a Riccione, dove ero venuta a trovare i miei genitori“. Miss Italia 1991 si è poi mostrata veramente grata verso coloro che l’anno seguita in questi giorni difficili: “Sono stata trattata magnificamente da tutto lo staff del dottor Lucchi, compresi gli OSS e le infermiere. Hanno curato me e mi hanno salvata. Adesso pian piano mi riprenderò“.

Martina Colombari ha annunciato anche che sarà dimessa con molte probabilità nella giornata di oggi.

Eccola alcuni giorni prima dell’intervento.

Insieme al figlio, Achille Costacurta, nato dal matrimonio con Alessandro Costacurta, la Colombari ha partecipato alla scorsa edizione di Pechino Express.