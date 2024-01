Marcella Bonifacio è tornata a commentare il Grande Fratello e questa volta inveisce contro Beatrice Luzzi.

Dopo un periodo di silenzio, Marcella Bonifacio, la madre di Greta Rossetti ieri sera ha deciso di commentare nuovamente il “Grande Fratello”, attaccando Beatrice Luzzi e prendendo le parti di Massimiliano Varrese. Vediamo cosa ha detto.

La mamma di Greta attacca Beatrice

Esordisce così la mamma di Greta Rossetti, commentando la puntata del Grande Fratello: Beatrice “è una grande istigatrice“. Dopodiché riferendosi direttamente a lei, continua: “Hai una certa età e sei più grande di me. Quindi vorrei vederti più da vicino per dirtene quattro. In casa ti mancava solo la scopa per corrergli dietro, per il resto sei corsa dietro a tutti. Hai più della tentatrice che mia figlia che ha 25 anni”.

Poi, complimentandosi con Vittorio per essersi allontanato da Beatrice, ha detto: “Sei molto più maturo di Beatrice, che veramente*** vergognosa“. E ancora, “Istigatrice sì, ma è anche una madre. Non è un bell’esempio per chi guarda, assolutamente, anche perché ha due figli piccoli. Io non avrei mai fatto nulla del genere. Devo dire che qualche problema ce l’ha“. “Ho un conto in sospeso con lei, anche su di me aveva parlato male. Fa tanto la maestrina!“, ha continuato Marcella Bonifacio.

Alfonso Signorini

In difesa di Varrese

“Vi svelo perché ho fatto gli auguri a Massimiliano Varrese“, ha spiegato ancora la mamma di Greta Rossetti. “Lei ha voluto farlo passare per ciò che non è per farsi bella lei. Questa cosa l’ho notata su tutti (…) che poi lei ha 30 anni in più e si è messa con un ragazzino e già quello già era sconvolgente“, inveisce ancora contro Beatrice Luzzi. Non si placa l’ira della madre, che continua dicendo: “Cerca di far passare gli altri per brutte persone, quando Crudelia Demon è lei“.

L’immagine di Massimiliano Varrese, secondo la donna, sarebbe inoltre stata rovinata proprio da Beatrice, “perché lui non è così come l’hanno dipinto”. “Beatrice è incommentabile” commenta ancora Marcella Bonifacio, “È una narcisista e vuole mettere in cattiva luce le persone, soprattutto Massimiliano”.