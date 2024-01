Il sovrano, prima di sottoporsi all’operazione alla prostata, ha fatto visita alla Principessa, ancora ricoverata dopo l’intervento.

Re Carlo III è stato ricoverato presso la London Clinic per sottoporsi a un intervento alla prostata. Ad accompagnarlo la regina Camilla. L’ospedale privato situato nella capitale inglese è lo stesso nel quale è ricoverata anche Kate Middleton, reduce da un’urgente operazione all’addome. Prima di sottoporsi all’intervento, il sovrano ha fatto visita alla principessa.

Il ricovero di re Carlo

Re Carlo è stato avvistato a bordo di un auto mentre si recava, accompagnato dalla consorte Camilla, presso la London Clinic in vista dell’operazione alla prostata a cui dovrà sottoporsi. La mossa è apparsa inusuale, in quanto durante il regno della regina Elisabetta, la Sovrana e il principe Filippo si recavano presso la struttura in maniera autonoma, senza alcun accompagnamento.

Re Carlo III

“Il re è stato ricoverato questa mattina in un ospedale di Londra per cure programmate“, ha fato sapere un portavoce di Buckingham Palace. È stato riferito anche che “Sua Maestà desidera ringraziare tutti coloro che hanno inviato i loro auguri durante la scorsa settimana ed è lieto di apprendere che la sua diagnosi sta avendo un impatto positivo sulla consapevolezza della salute pubblica“.

Re Carlo si trova attualmente ricoverata per una “procedura correttiva alla prostata”, stando a quanto comunicato dalla famiglia lo stesso giorno in cui era trapelata la notizia del ricovero di Kate Middleton. La scorsa settimana, poi, era stato il Sovrano stesso a rendere note le sue condizioni di salute, in modo da generare consapevolezza sull’importanza di fare prevenzione, un’abitudine ben poco diffusa nel Regno Unito.

Il ricovero di Kate Middleton

Non sono così chiare, invece, le motivazioni per le quali sia stata ricoverata la Principessa del Galles, operata con successo all’addome. Tra le ipotesi si è parlato di tumore, diastasi addominale, isterectomia, appendicite e diverticolite.

Il ricovero, secondo alcune fonti, dovrebbe durare almeno 10-14 giorni, e pare che Kate Middleton non potrà partecipare agli impegni ufficiali almeno fino a Pasqua.