L’annuncio dei media inglesi e poi la conferma della Famiglia Reale: intervento chirurgico per Kate Middleton. Ecco come sta la Principessa del Galles.

C’è un pizzico di apprensione per le condizioni di salute di Kate Middleton. La Principessa del Galles, infatti, è stata operata nelle scorse ore all’addome e per lei sembra doverci essere un lungo periodo di riposo che la vedrà assente dalla scena pubblica almeno fino a Pasqua.

Kate Middleton operata: come sta

Prima i rumors dei media inglesi, poi la conferma della Famiglia Reale con tanto di comunicato stampa. Kate Middleton e la sua salute preoccupano. La donna, infatti, è stata operata all’addome e dovrà seguire un lungo periodo di riposo.

Sebbene l’intervento sembra fosse programmato, non è dato sapere, al momento, quali siano le reali condizioni della donna, Principessa del Galles.

L’operazione, come detto programmata, si è conclusa “con successo”. A riferirlo, prima il Daily Mail, che spiega come non si dovrebbe trattare di cancro, e poi anche una nota di Kensington Palace.

Proprio nel comunicato ufficiale, poi, viene aggiunto come “la principessa apprezza l’attenzione per la sua operazione ma spera che il pubblico comprenderà altrettanto il suo desiderio che tutto sia mantenuto nella normalità”. Nelle parole ufficiali, anche l’auspicio del rispetto della sua privacy. È la prima volta che la principessa viene ricoverata in ospedale negli ultimi anni, fatta eccezione per le gravidanze vissute.

Staremo a vedere se e quando la donna avrà modo di mostrarsi pubblicamente, magari sui social, per spiegare con qualche dettaglio cosa le sia accaduto. Per il momento solo la notizia dell’intervento subito e la sua buona riuscita con annesso riferimento ad almeno 10-14 giorni di permanenza in ospedale.

