Il compagno di Aurora Ramazzotti si è sottoposto ad un trapianto di capelli per contrastare la perdita della chioma.

Nonostante la sua giovane età, il ventottenne Goffredo Cerza, compagno di Aurora Ramazzotti, aveva un evidente problema di capelli: infatti la sua chioma stava diminuendo a vista d’occhio. Il giovane ha quindi deciso di rivolgersi ad una clinica specializzata.

Il trapianto di capelli

Goffredo Cerza, il papà del piccolo Cesare (che da poco ha iniziato a muovere i primi passi), non si piaceva stempiato e per questo motivo ha deciso di sottoporsi ad un trapianto di capelli, condividendo tutto il processo sui social tramite foto e video.

Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti

Non si è recato in Turchia, a Istanbul, come in tanti fanno per questo tipo di intervento, ma ha invece deciso di affidarsi completamente al Centro Insparya Milano, l’unico gruppo specializzato in trapianti di capelli e dedicato esclusivamente allo studio dell’alopecia e delle unità follicolari. Il Centro vanta oltre quindici anni di esperienza, dodici centri e oltre 60.000 pazienti curati, offrendo tecnologie all’avanguardia e un team medico altamente qualificato che promette risultati duraturi e certi.

Nelle foto e nei video del post-operatorio, che Goffredo stesso ha condiviso sui social, lo si vede indossare una cuffia in testa e fare il segno della vittoria, annunciando l’arrivo dei nuovi capelli mentre guarda il film “Vi presento Joe Black” dalla stanza della clinica . Finalmente, arriva poi il momento in cui si mostra a cranio scoperto, senza capelli ma con i segni dei bulbi impiantati.

“Belli capelli“, scherza. Una volta a casa Aurora si prende cura di lui, spruzzando la soluzione fisiologica sulla sua testa ogni quarto d’ora. Nel frattempo, Goffredo non vede l’ora di vedersi nuovamente con i capelli.