Mamma orgogliosa Aurora Ramazzotti che ha notato i passi in avanti del suo piccolo Cesare che ormai quasi cammina.

Sempre attiva sui social Aurora Ramazzotti che nelle ultime giornate aveva raccontato di come stava facendo i conti, e con lei anche i suoi cari, con l’influenza. Adesso, le cose sembrano andare decisamente meglio e allo stesso tempo sono arrivate anche belle notizie. Quali? I primi passi del piccolo Cesare…

Aurora Ramazzotti e la gioia per la crescita di Cesare

Aurora Ramazzotti

In queste ore Aurora Ramazzotti ha raggiunto, insieme al suo piccolo Cesare e al compagno Goffredo Cerza, papà Eros in Messico dove ha potuto quindi iniziare la sua vacanza nel nuovo anno.

La famiglia si è ritrovata e ha potuto godere delle bellezze del posto e di tante belle esperienze. Non solo di quelle offerte dalla location ma anche di quelle vissute in prima persona in famiglia. Infatti, mamma Auri si è accorta di qualcosa di nuovo nel suo bimbo. Cesare ha iniziato quasi a camminare da solo.

“Nella malattia di questi di questi giorni, a un certo punto mi sono accorta che Cesare stava in piedi senza tenersi con le mani, ogni giorno ci sta un po’ di più. Tra poco camminerà”, ha scritto nelle sue stories la giovane showgirl rimasta incantata dalla crescita del bimbo.

La foto mostrata vedeva appunto Cesare in piedi che tenta di muovere i primi passi.

Un momento molto dolce che è stato accolto con messaggi d’affetto e di tenerezza da parte dei seguaci della donna. “Cresce in fretta, brava mamma Auri”, “Troppo dolce Cesarino”, ha scritto qualche utente.

Insomma, l’anno nuovo, al netto dell’influenza ormai messa alle spalle, è iniziato nel modo migliore per tutta la famiglia. Staremo a vedere se ci saranno nuovi aggiornamenti.

Di seguito anche un recente post Instagram della donna dove si possono leggere tanti commenti ricevuti: