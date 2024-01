Ancora rumors sui possibili flirt di Stefano De Martino: in queste ore sarebbero spuntate due nuove presunte amanti.

Dopo le rivelazioni e le conferme sui tradimenti di Stefano De Martino a Belen Rodriguez con tanto di nomi relativi ai presunti flirt da lui avuti – in particolare quelli con Alessia Marcuzzi e, a quanto pare, con Antonella Fiordelisi -, ecco nuove indiscrezioni sul ballerino e conduttore. Sarebbero, infatti, spuntati i nomi di altre due presunte “amanti”.

Stefano De Martino, spuntano due nuove presunte amanti

Stefano De Martino

Dopo le rivelazioni di Belen sui tradimenti subiti ad opera di De Martino, ecco che sarebbe nato a tutti gli effetti il toto nomi delle presunte fiamme dell’uomo. Al netto delle conferme, più o meno veritierie, sui casi di Alessia Marcuzzi e Antonella Fiordelisi, ecco spuntare due nomi nuovi.

Come riportato da Novella 2000 che cita Gabriele Parpiglia e la trasmissione radiofonica Password, in onda su RTL, infatti, pare che il ballerino e conduttore abbia avuto due relazioni o flirt con due ballerine di Made in Sud, programma che come sappiamo ha lanciato la carriera dell’ex concorrente di Amici. Al netto di questa voce, Parpiglia non si è voluto sbilanciare facendo i nomi delle donne in questione ma ha confermato, ancora una volta, quanto già detto dalla Rodriguez in merito al triangolo con la Marcuzzi.

Insomma, la vicenda legata al conduttore e alla sua relazione con la showgirl argentina sembra essere destinata a far parlare ancora a lungo. Staremo a vedere se nei prossimi giorni ci saranno novità e se, soprattutto, il diretto interessato vorrà intervenire per mettere a tacere una volta per tutte tutta questa vicenda.

Di seguito anche un recente post Instagram del ballerino e conduttore dove è possibile captare anche l’umore dei suoi seguaci rimasti colpiti dalle vicende di gossip che lo hanno coinvolto come dimostrato molti commenti: