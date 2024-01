Ultimi giorni ricchissimi di notizie con il nuovo anno che si è aperto in modo scoppiettante. Ecco tutti i migliori gossip della settimana.

Il 2024 si è aperto con una serie di colpi di scena, in positivo e in negativo, che hanno coinvolto il mondo dello spettacolo, della tv e non solo. Ha fatto scalpore la notizia, a quanto pare confermata, del triangolo Belen-De Martino-Marcuzzi con tanto di dettagli su quanto accaduto in passato. Allo stesso modo è stata anche la volta del ritorno sui social di Chiara Ferragni dopo il caso pandoro, così come della sfuriata della produzione di Amici di Maria De Filippi verso un ex professore. Andiamo a scoprire tutti i migliori gossip della settimana dall’1 al 5 gennaio 2024.

I gossip della settimana: il triangolo Belen-De Martino-Marcuzzi

Belen Rodriguez

A prendersi la scena dall’inizio alla fine dell’ultima settimana appena trascorsa, sicuramente Belen Rodriguez. La modella argentina ha confermato una volta per tutte che tra i famosi tradimenti subiti ad opera di Stefano De Martino, ci sarebbe stato anche quello con Alessia Marcuzzi. Svelata, quindi, la verità sul triangolo amoroso del passato.

Il ritorno social di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni

Dopo il caso pandoro, ecco che Chiara Ferragni ha fatto il suo ritorno sui social. L’imprenditrice si è rivolta in modo molto diretto ai suoi fan, ma anche a chi ha parlato male di lei nell’ultimo periodo con un messaggio lungo e sentito. Per la moglie di Fedez, quindi, un lento tentativo di ritorno alla normalità dopo le vicende sulla falsa beneficenza.

Federica Pellegrini mamma per la prima volta

Federica Pellegrini

Una gioia immensa, invece, per Federica Pellegrini e Matteo Giunta. In settimana, infatti, è nata la loro prima figlia: Matilde. La coppia ha condiviso un tenero post social su Instagram con il quale si è mostrata dopo l’arrivo della piccola bimba, con la neo mamma ancora nel letto dopo la fatica.

Bufera ad Amici: furia sull’ex prof

Maria De Filippi

Al netto della pausa dal daytime, Amici di Maria De Filippi si è preso la scena con una nota di fuoco indirizzata ad un ex professore: Luca Jurman. La produzione della trasmissione, infatti, ha deciso di replicare alle tante critiche e accuse ricevute dall’ex professore sottolineando tutti i comportamenti scorretti dell’uomo avuti anche in passato.

Il pesante lutto per Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi

Purtroppo questi ultimi giorni hanno visto anche un terribile lutto per un volto noto della tv. Beatrice Luzzi, infatti, ha perso suo padre e ha abbandonato, forse definitivamente, la Casa del Grande Fratello generando non poco dispiacere nei suoi fan, al contrario, invece, di quanto accaduto tra gli altri concorrenti che si sono mostrati meno sensibili al triste momento.