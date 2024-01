Il settimanale Chi ha ricostruito i passaggi del presunto flirt tra De Martino e Alessia Marcuzzi, confermato via social da Belen.

Belen Rodriguez ha il dente avvelenato con il suo ex, Stefano De Martino, e attraverso i social sembra non aver voluto perdere occasione per alimentare le voci in merito ai presunti tradimenti perpetrati dal ballerino nei suoi confronti, compreso quello (confermato dalla stessa argentina) con la showgirl Alessia Marcuzzi. Secondo il settimanale Chi il flirt in questione sarebbe cominciato tra i due nel 2018, anno in cui entrambi erano impegnati con l’Isola dei Famosi (lei in veste di conduttrice e lui di inviato).

“All’epoca De Martino era libero: il primo addio con Belen era avvenuto nel 2015 e si godeva allegramente la sua condizione di scapolo. La Marcuzzi, invece, era sposatissima: si era scambiata le fedi l’anno prima con Paolo, ma non aveva certo rinunciato a flirtare platonicamente. Fatto sta che sui set fotografici della copertina di “Chi” e degli spot dell’Isola l’intesa tra Alessia e Stefano è palpabile e vede il clou pubblico durante la finale del reality, quando lui arriva in studio e la prende in braccio con ardore”, si legge sul settimanale.

Flirt tra De Martino e Marcuzzi: la ricostruzione

Secondo una ricostruzione realizzata da Chi, il presunto flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi sarebbe iniziato nel 2018, appena un anno dopo le nozze della conduttrice e Paolo Calabresi Marconi (che, secondo i rumors in circolazione, avrebbero in seguito divorziato proprio a causa del feeling scattato tra lei e De Martino).

Sarà vero? I due diretti interessati hanno sempre smentito le voci che li volevano insieme, ma Belen Rodriguez – dopo aver confessato a Domenica In di esser stata tradita da Stefano con almeno 12 donne – ha voluto confermare il gossip attraverso i social. Al momento Alessia Marcuzzi si trova in vacanza con sua figlia Mia e in tanti, sui social, sono impazienti di sapere se romperà il silenzio in merito al gossip in circolazione sul suo conto.