Miriam Leone è stata paparazzata raggiante e sorridente mentre lasciava l’ospedale dopo la nascita del suo primo figlio.

Il 29 dicembre Miriam Leone ha dato alla luce il suo primo figlio, Orlando Leone, e nelle ultime ore il settimanale Chi l’ha paparazzata mentre faceva ritorno a casa insieme al bambino e a suo marito, Paolo Carullo. I due neogenitori, nonostante la pioggia, hanno sorriso felici ai paparazzi, e non hanno nascosto di essere al settimo cielo per la nascita del loro bambino.

Miriam Leone torna a casa con suo figlio

Miriam Leone è stata immortalata più felice che mai mentre faceva ritorno a casa dopo il parto insieme a suo marito, Paolo Carullo, e al loro primo figlio. Nei giorni scorsi è stata la stessa attrice ad annunciare la nascita del suo bebè scrivendo sui social:

“Il 29 Dicembre è nato il nostro bambino… Orlando Leone Carullo… Amore infinito… grazie alla vita, a mio marito Paolo, alla nostra famiglia, al Dott. Bulfoni, Stefania Del Duca e tutta la squadra delle ostetriche, al dottor Ciralli e tutto il personale meraviglioso dell’Humanitas… siamo felicissimi”.

In tantissimi tra fan, amici e colleghi hanno fatto le congratulazioni alla coppia, e non vedono l’ora di saperne di più sulla vita privata di Miriam Leone. L’attrice in questi mesi ha raccontato la sua gravidanza attraverso i social e in tanti, tra i suoi fan, erano impazienti di saperne di più sull’arrivo del suo primo figlio.