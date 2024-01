Belen Rodriguez è in l’Argentina e in queste ore un suo video sui social ha finito per scatenare una vera e propria bufera da parte dei fan.

Belen Rodriguez sta trascorrendo un’attesa vacanza in Argentina in compagnia della sua famiglia e del fidanzato, Elio Lorenzoni. In queste ore la showgirl si è mostrata via social in compagnia di sua figlia Luna Marì, che stava giocando a pochi passi da un posacenere con all’interno una sigaretta accesa.

La questione è bastata a sollevare un vera e propria ondata di polemiche, e in tanti si sono scagliati contro la showgirl argentina.

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez: il gesto che indigna la rete

Nelle ultime ore sui social una vera e propria ondata di polemiche ha travolto Belen Rodriguez, che ha mostrato sua figlia Luna mentre giocava a pochi passi da una sigaretta accesa. “Ma che madre sei?”, ha scritto qualcuno tra gli utenti sui social, e ancora: “Questa bambina è completamente abbandonata a sé stessa”. Al momento Belen Rodriguez non sembra intenzionata a replicare e in tanti, tra i fan dei social, si chiedono se prima o poi lo farà.

Prima di partire per l’Argentina con la piccola Luna Marì, Belen Rodriguez ha avuto un acceso botta e risposta con il padre della bambina, Antonino Spinalbese, e in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi. La showgirl argentina ha fatto sapere che metterà la vicenda in mano ai suoi legali.