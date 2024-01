Aurora Ramazzotti ha aggiornato i fan sulle condizioni del suo bambino, che si trova con lei e Goffredo in Messico.

Aurora Ramazzotti ha deciso di trascorrere parte delle feste di Natale in Messico e, attraverso i social, ha aggiornato i fan sulle sue condizioni e soprattutto su quelle del suo bambino, Cesare, che a quanto pare è stato colpito da un virus.

“Amici noi siamo arrivato in Messico, non ve lo avevo ancora detto. Purtroppo siamo stati impegnati con Cesare che ha deciso di portarsi un virus influenzale dall’Italia. Nulla di grave, adesso si sta già riprendendo, siamo solo un po’ lamentosi”, ha confessato la stessa Aurora attraverso le sue stories.

Aurora Ramazzotti: vacanze da incubo in Messico

Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla questione, e si chiedono se Aurora e Goffredo aggiorneranno ulteriormente i loro fan. I due sono diventati genitori del piccolo Cesare lo scorso 30 marzo, e finora hanno sempre cercato di proteggere la privacy del bambino (che non hanno mai mostrato in volto attraverso i social). In tanti tra i fan dei social si sono complimentati con la coppia per la loro scelta e non vedono l’ora di saperne di più sulla loro vita insieme.