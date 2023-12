Belen Rodriguez è tornata ad attaccare Antonino Spinalbese, con cui nei giorni scorsi ha avuto un acceso botta e risposta via social.

Belen Rodriguez è andata su tutte le furie per le accuse scagliate contro di lei dall’ex fidanzato e padre di sua figlia Luna Marì, Antonino Spinalbese, e nelle ultime ore ha risposto ad alcuni messaggi dei fan che le hanno chiesto ulteriori delucidazioni in merito alla vicenda. La showgirl ha specificato di essere ricorsa alle vie legali, e ha affermato anche di aver ricevuto delle minacce a causa del comportamento avuto dal suo ex nei suoi confronti.

“Sa mentire meglio di quanto voi non crediate. Ho vinto la lotteria con i bugiardi io!”, ha dichiarato la showgirl, e ancora: “Ma poi nessuno sa la verità che è davvero gravissima, adesso ci pensano gli avvocati. La prossima volta ci pensa due volte (…) Lui non è venuto a prenderla il 25 e il 26 perché non ha voluto. Vuole solo trarne vantaggio mediaticamente, ma non sa ancora con chi ha a che fare”.

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez: lo sfogo contro Antonino Spinalbese

La separazione tra Belen Rodrogiez e il suo ex, Antonino Spinalbese, inizialmente sembrava essere avvenuta pacificamente ma, nelle ultime ore, i due hanno finito per dirsene di tutti i colori a mezzo social e la showgirl (che nel frattempo è partita per l’Argentina con i suoi due figli) ha fatto sapere che ricorrerà alle vie legali.

Belen ha affermato anche di non avere paura di “raccontare tutta la verità” in merito alla sua separazione da Antonino e del resto, solo alcune settimane fa, lei stessa ha raccontato in diretta tv di aver subito numerosi tradimenti da parte dell’altro suo ex, Stefano De Martino. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?