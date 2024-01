Valentina Ferragni si trova alle Seychelles, e a quanto pare lo scandalo dei Pandori di sua sorella non ha mancato di travolgerla.

Valentina Ferragni si trova in vacanza alle Seychelles con il fidanzato Matteo Napoletano ed alcuni amici e, in queste ore, le sue foto in bikini sono state bersagliate di critiche. In particolare alcuni haters hanno preso di mira l’influencer per via della sua forma fisica e infine hanno utilizzato lo scandalo che ha recentemente coinvolto sua sorella, Chiara Ferragni, per scriverle:

“Questo costume ti sta malissimo, ne hai mangiati parecchi di pandori, vedo…”, e ancora: “Ecco il risultato dei pandori della sorella”, oppure: “Ostenta pure vedere le tue vacanze comprate con i soldi dei pandori dell’imprenditrice”.

Valentina Ferragni: le critiche sul suo aspetto

Una nuova bufera ha travolto in queste ore Valentina Ferragni, che si stava godendo una vacanza alle Seychelles. Già in passato la sorella minore di Chiara Ferragni era stata presa di mira dagli haters per via della sua forma fisica, e questa volta alle critiche generali si sono sommate anche quelle relative allo scandalo dei Pandori Balocco (che ha travolto sua sorella Chiara Ferragni nelle scorse settimane).

Valentina per il momento non ha replicato, ma in passato aveva tuonato contro gli haters affermando: “Non mi sento più sbagliata solo perché ho preso qualche chilo in più. Magari dimagrirò, vado in palestra, ma di fatto mi godo la vita. Se voglio mangiare un piatto di pasta, lo faccio. So che non posso piacere a tutti. A volte capita che qualcuno mi fermi per strada quando sono struccata e mi chieda una foto. Poi la pubblicano sui social e scrivono: Guardate quanto è brutta”. Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi?