Secondo indiscrezioni Elisabetta Gregoraci sbarcherà presto alla conduzione di un famoso format tv su Rai2.

Flavio Briatore sarà presto in onda su Rai2 con la conduzione di The Apprentice, un reality che già conduceva su Sky. Il settimanale Oggi ha fatto sapere che siccome Briatore “avrebbe sempre più potere in Rai” sarebbe anche riuscito a “favorire l’ascesa della sua ex moglie Elisabetta Gregoraci sulla seconda rete del Servizio pubblico”.

A partire da inizio anno infatti, la conduttrice sarà al timone del nuovo show comico di Rai 2 Made in Italy, descritto da Oggi come “una sorta di spin off del più noto Made in sud”.

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci si sono sempre mostrati uniti e sereni anche dopo la loro separazione e hanno cercato di comportarsi come qualsiasi altra famiglia per il bene del figlio avuto insieme, Nathan Falco. A dicembre i due sono partiti insieme per il Kenya e, secondo indiscrezioni, l’imprenditore avrebbe favorito inoltre la carriera tv dell’ex moglie, che presto sarà al timone del format Made in Italy. Sarà vero? Al momento i due non hanno rotto il silenzio in merito alla questione.

Elisabetta Gregoraci oggi sembra aver trovato la felicità in amore accanto all’imprenditore Giulio Fratini, ma per anni sono circolate indiscrezioni in merito ad un presunto ritorno di fiamma (mai confermato) tra lei e Briatore. La showgirl continua a mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata, e i fan dei social sono curiosi di saperne di più.