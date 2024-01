Antonella Clerici e Vittorio Garrone hanno svelato alcuni retroscena sugli inizi della loro storia d’amore.

Antonella Clerici e Vittorio Garrone hanno trascorso le feste di Natale con i loro rispettivi figli e, una volta intercettati da Chi, i due hanno svelato alcuni retroscena sulla loro storia d’amore e sulle loro presunte nozze (che, al momento, non sarebbero in programma). L’imprenditore in particolare ha confessato alcuni retroscena sulle modalità con cui avrebbe corteggiato il volto tv e per finire ha ammesso:

“Il nostro segreto è che è stato uno di quegli incontri che capitano una volta su un miliardo. Giunto in un’età in cui, almeno, devi sapere quello che non vuoi dalla vita. L’ho corteggiata per tre mesi con lettere d’amore profumate e cose di altri tempi, avevo paura di non essere alla sua altezza”.

Antonella Clerici

Antonella Clerici: la dichiarazione d’amore di Garrone

Antonella Clerici e Vittorio Garrone sono più innamorati che mai ed è stato lo stesso compagno della conduttrice a svelare pubblicamente alcuni retroscena sulla loro storia. “Quando ci siamo conosciuti mi ha detto “Sei simpatico” e ho capito che avrei dovuto essere me stesso, senza strategie. Avevo soltanto paura che, a un certo punto, mi dicesse “i preferisco come amico”, ha dichiarato a Chi l’imprenditore, che in questi anni è riuscito a costruire con Antonella Clerici una famiglia solida e unita.

I due al momento non sembrerebbero avere in progetto di sposarsi, ma la conduttrice ha ammesso che la sua storia d’amore con Vittorio sarebbe stata per lei un segno del destino: “Vittorio me lo ha mandato mia madre dal cielo, devono essersi incontrati lei e il padre di Vittorio e hanno investito un’amica comune, la nostra dietologa, del compito di farci conoscere. Siamo uno lo specchio dell’altra, non era scontato incontrarci quando non eravamo più ragazzini. Io avevo 52 anni e volevo avere un’altra chance”, ha ammesso il volto tv, che quest’anno ha compiuto 60 anni.