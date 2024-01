Giulia De Lellis sta trascorrendo le vacanze in Messico e ha infiammato i social con alcuni scatti in cui è ritratta senza reggiseno.

Giulia De Lellis si trova a Tulum, in Messico, in compagnia del fidanzato Carlo Beretta. Sui social l’influencer ha postato alcuni seducenti scatti in costume e senza reggiseno, ma le sue foto non hanno mancato di attirare le critiche da parte degli haters.

“Photoshop ha colpito ancora e…male!”, le ha scritto qualcuno, mentre un altro ha aggiunto: “Non capisco il senso di mostrare sempre più del dovuto…”, e ancora: “Se non si spogliano non le guarda nessuno, è questa la verità”.

Giulia De Lellis: le foto senza reggiseno

Una vera e propria ondata di polemiche ha travolto in queste ore Giulia De Lellis, che si è mostrata senza reggiseno su una spiaggia paradisiaca del Messico (dove sta trascorrendo una vacanza all’insegna dell’amore e del relax con il fidanzato, Carlo Beretta). Al momento l’influencer non ha replicato ai suoi detrattori, e in in tanti sui social si chiedono se prima o poi lo farà.

Oggi l’influencer sembra aver trovato finalmente la serenità accanto al rampollo della famiglia Beretta, e in tanti sono curiosi di sapere se in futuro i due convoleranno a nozze o se avranno un figlio insieme. Al momento questi progetti non sembrano essere nei piani di Giulia De Lellis, ma è possibile anche che il nuovo anno porti una ventata di novità nella sua vita privata.