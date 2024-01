Attore di successo e padre super impegnato: Luca Argentero si racconta tra lavoro e vita privata con tanto di battute ironiche particolari…

Lunga e interessante intervista a Luca Argentero per Vanity Fair. Il famoso attore si è raccontato a 360° tra lavoro e vita privata sottolineando i suoi grandi successi anche in famiglia arrivati con la moglie Cristina Marino e i due figli, Nina Speranza e Noè Roberto, sua forza ogni giorni per affrontare al meglio la vita.

Luca Argentero: lavoro, uomini e… Stefano De Martino

Luca Argentero

Parlando tra lavoro e famiglia, Argentero ha subito chiarito: “Ora sono concentrato al 95 per cento sulla famiglia e al restante cinque sul lavoro”. Anche per questa ragione, il famoso attore non ha problemi ad ammettere che sta pensando alla pensione: “Per me andare in pensione non significa mettersi in ciabatte e guardare la tv tutto il giorno. Significa non piegare la vita al lavoro, ma il lavoro alla vita. Il lavoro deve essere solo una delle cose che fai, non l’unica”.

Parlando di DOC e del ruolo cucito su di lui, Argentero ha detto: “Una benedizione o un rischio? Né l’uno né l’altro: è un onore. Calzare un personaggio che arriva al momento giusto della tua vita e della tua carriera non può che essere un privilegio. Non ho aspettato questa fiction per dire di essere soddisfatto di quello che ho fatto, ma mentirei se dicessi che DOC non è stata una ciliegina sulla torta”.

Aspetto importante della carriera di Argentero anche la sua bellezza. Proprio sull’argomento è arrivata una simpatica domanda che ha fatto riferimento ad alcuni cuoricini che sua moglie e quella di Alessandro Cattelan avessero messo, in passato, dei like social a Stefano De Martino.

Sul ballerino e conduttore, il buon Luca ha ironizzato: “Tanto il tempo passerà anche per De Martino: inizierà a brizzolarsi, e arriverà presto un nuovo ballerino ipertonico che catturerà l’attenzione di mia moglie e di quella di Alessandro (ride, ndr)”.

E se si parla di uomini: “Domande su possibili esperienze con persone del mio stesso sesso? No, non ho avuto esperienze e non ho avuto bisogno di controprove. Fin da ragazzino mi sentivo certo della mia eterosessualità e non mi sono mai fatto questa domanda […]”.

Di seguito anche il post su Instagram di Vanity Fair con la copertina dell’ultimo numero dedicata all’attore: