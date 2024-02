Il cantante Sangiovanni è pronto a partecipare a Sanremo e ha scelto di raccontare ai fan le sue sensazioni, lavorative e private.

Un nuovo tatuaggio, piuttosto grande sulla schiena, e una scelta mirata al cambiamento. Sangiovanni torna a parlare sui social e lo fa rispondendo alle domande dei fan che arrivano dopo il recente sfogo proprio del cantante contro gli “odiatori” che criticano senza ritegno sulle varie piattaforme web. L’artista ha scelto un modo tutto suo per raccontarsi in questa fase delicata della sua vita, anche dopo la fine della storica relazione con la ballerina di Amici, Giulia Stabile.

Sangiovanni, il tatuaggio e le parole ai fan

Sangiovanni

Nelle scorse giornate, Sangiovanni si era mostrato con un grandissimo tatuaggio sulla schiena, di fatto da spalla a spalla. Una scritta, ‘Privacy‘, che non è altro che il titolo del suo nuovo album. Il disegno è autentico e lo stesso artista ha spiegato di averlo realizzato nello studio di Blaak.ink e che, quindi, non si tratta solo di una trovata per pubblicizzare il suo ultimo lavoro.

Per quanto riguarda il suo momento personale, invece, a proposito del suo recente sfogo sui social contro gli haters, il cantante ha ribadito: “Credo che ci siano sempre più persone a volere il male in generale perché forse hanno il male dentro e non hanno una valvola di sfogo, un obiettivo, una via di fuga. I social media sono un contesto utile e positivo per tante cose il problema sono le persone che li popolano e le regole che non esistono (purtroppo). Tutti sono pronti a giudicare, puntare il dito, offendere, tanto alla fine dietro uno schermo non pensi che quelle cose tocchino gli altri, che dall’altra parte a volte ci sono delle persone fragili a cui sentire certe cose fa soffrire profondamente. E soprattutto non ti può succedere niente, ognuno ha la libertà di dire e fare quello che vuole e se fosse così anche nel mondo reale immagina cosa succederebbe”.

E poi ancora, magari facendo riferimento anche alla fine della sua storia con Giulia Stabile ormai da qualche tempo certificata: “Come sto? Per questo cambiamento che sto vivendo, per questo nuovo viaggio. Mi sento tranquillo mentalmente ma a volte il mio corpo risponde diversamente e non è al top. È comunque una domanda complessa e preferisco dare tutto me stesso sul palco che qui”.

Di seguito anche un recente post Instagram del giovane cantante: