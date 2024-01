Non ha resistito e ha deciso di esprimere tutta la sua rabbia sui social. Il duro sfogo di Sangiovanni e il motivo scatenante.

Il mondo social si è scatenato contro Sangiovanni. Il giovane cantante si è trovato a dover sfogare tutta la sua rabbia per uno spiacevole episodio che l’ha visto protagonista, per la verità, non in modo troppo diretto. L’artista ha reagito molto duramente con uno sfogo al limite.

Sangiovanni si arrabbia: il lungo sfogo

Sangiovanni

Tutto sembra essere partito a seguito dell’annuncio di Amadeus in vista di Sanremo del duetto tra Sangiovanni e Aitana che canteranno insieme nella serata dei duetti.

Molti fan del cantante e della sua ex, Giulia Stabile, hanno visto nell’artista che accompagnerà il ragazzo sull’Ariston, una delle cause della loro rottura e, per questo, l’hanno insultata.

“Ma come c4zz0 state ad andare a commentare i post di un’artista che non c’entra niente? Vivete nella vostra tana con quel telefonino di m3rda a sparare c4zzate sulla gente senza sapere un c4zz0. Non valete niente siete la feccia, lo schifo della società e la gente soffre, sta male per colpa vostra“, ha detto in una storia Instagram il cantante.

“Neanche le persone che seguite vi vorrebbero mai come fan perché siete penosi e ridicoli e passate la vostra vita su sta m3rda a giudicare quella degli altri. Vi fate mille like e siete contenti come se la vostra vita fosse realizzata! Siete fottut4mente patetici e vorrei che questo messaggio vi arrivasse per farvi capire che dovete mollare sta roba e fare qualcosa di positivo nella vostra vita invece che continuare con sta cattiveria inutile e infondata nei confronti di tutti. Frustrati siete e basta”.

Il ragazzo ha continuato con ulteriori espressioni scurrili cercando, però, di far capire la sua voglia di vedere questo odio social diventare, un giorno, qualcosa di positivo.

Al netto di queste parole, Sangiovanni non ha ufficialmente spiegato la ragione del suo sfogo e in un post su X ha solo detto che voleva ribadire la sua posizione su quanto accade ogni giorno sui social, tra odio e insulti.