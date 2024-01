Nuovi progetti e maggiore chiarezza anche su alcune novità sul suo conto e quello del marito Icardi: Wanda Nara esce allo scoperto.

La clausola anti tradimento, il nuovo progetto e la solita sensualità. Stiamo parlando di Wanda Nara che nelle ultime ore ha voluto fare chiarezza sul rapporto con Mauro Icardi e annunciare anche alcune novità che riguardano non solo il suo privato ma anche l’aspetto professionale.

Wanda Nara, la verità sulla clausola anti tradimento

Wanda Nara

Nelle scorse ore, dall’Argentina erano arrivate notizie riguardo una clausola milionaria che Wanda Nara avrebbe fatto firmare a Icardi e che regolamentava eventuali futuri tradimenti.

Secondo i rumors, la donna avrebbe ottenuto circa 100 milioni nel caso in cui il calciatore fosse caduto in tentazione e l’avesse tradita. In tale ottica, la donna ha voluto smentire con forza la notizia definendola “fake news”.

“Il pericolo di inventare cose stupide è che non si chiarisce subito la verità, le notizie girano in tutto il mondo”, ha scritto sui social la modella. “L’immaginazione di qualcuno non ha limiti. So che scrivere di me fa vendere ma è da un po’ di tempo che ormai si va oltre”.

Insomma, la vincitrice di Ballando con le Stelle 2023 ha smentito la clausola col marito.

Il nuovo progetto

Dopo aver fatto chiarezza sulla vicenda, la modella argentina ha annunciato un nuovo progetto che la vedrà nelle speciali vesti di cantante. La donna sarà protagonista di ben due singoli, uno dei quali è virale sui social, ed è quello d’esordio, che si intitola ‘Bad Bitch’, mentre, il secondo, uscirà l’1 febbraio ed è ‘O bicho Vai pegar!’ di cui la biondissima showgirl ha voluto dare qualche anticipazione.

Di seguito anche un post Instagram dell’argentina con una breve clip del suo nuovo progetto: