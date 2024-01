Pensieri e racconti da mamma per Aurora Ramazzotti che si è concessa ad alcune domande dei fan su suo figlio e la maternità.

Seguitissima e amata dai suoi seguaci, Aurora Ramazzotti ha dedicato alcuni momenti di relax della sua giornata a rispondere alle curiosità di chi la sostiene su Instagram. La giovane showgirl si è soffermata soprattutto sui quesiti su suo figlio Cesare e su come si senta ora come madre.

Aurora Ramazzotti mamma orgogliosa

Tra i primi passaggi delle parole di Aurora, la domanda di un utente che le chiedeva come si sentisse ad essere una madre giovane: “Non mi sento ‘così giovane’, mi sento giusta“, ha precisato prendendo come esempio sua madre, Michelle Hunziker, che l’ha avuta a 19 anni. Successivamente ha anche aggiunto che ognuno avrà il suo “momento giusto” per diventare madre.

Rispondendo ad altre domande dei fan, la Ramazzotti ha spiegato riguardo alle sue qualità: “Finalmente posso dire: il mio corpo è in grado di fare grandi cose”. E poi: “L’empatia, l’autoironia, la leggerezza, la capacità di ascoltare”.

Molto importante anche la domanda relativa alla cosa che più l’ha sorpresa nel diventare madre: “Il fatto che mi immaginassi mio figlio esattamente com’è. Non so come spiegarlo, quando pensavo a come sarebbe stato, lo immaginavo così, esteticamente, caratterialmente. Eppure non vedevo un’immagine nella mia testa, era solo una sensazione. Boh, stranissimo”.

L’essere diventata genitore a quanto pare ha reso Aurora una persona migliore. La ragazza, infatti, ha spiegato in cosa si senta cambiata: “Si fa tutto e con l’attitudine giusta (che non tutti i giorni c’è e va benissimo così) si fa anche bene. Sono molto più gentile con me stessa perché so che sto facendo il meglio che posso”.

