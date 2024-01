Confessioni di Perla Vatiero al Grande Fratello. La concorrente ha parlato del suo ex Mirko Brunetti svelando alcuni retroscena…

Sembravano poter creare delle dinamiche molto interessanti per il gioco, e invece, il loro tempo insieme nella Casa del Grande Fratello è stato poco. Parliamo di Perla Vatiero e Mirko Brunetti, i due famosi volti di Temptation Island che sono usciti dal reality delle coppie separati e che si sono ritrovati nel programma di Signorini. In queste ore la donna, ancora al GF, è tornata a parlare dell’ex confidando alcuni retroscena piccanti.

Perla Vatiero, la confessione su Mirko

La Vatiero ha parlato prima di tutto della sua esperienza a Temptation Island con alcuni degli altri concorrenti: “Pensate da cosa arrivavo. Non vedevo Mirko da cinque mesi. Il giorno prima di entrare a Temptation Island, la notte prima, siamo stati insieme”. E per togliere ogni tipo dubbio: “Sì, in quel senso”.

Successivamente la donna ha spiegato: “Poi siamo entrati nel programma, ci siamo lasciati e non ci siamo più visti per mesi e poi ci siamo riabbracciati qui dentro. Non è stata una cosa normale e credo si capisca. Avete capito voi mentalmente io cosa ho dovuto affrontare? Io che penso che l’ultima volta da sola con lui siamo stati insieme e poi lo rivedo in una casa con mille telecamere”.

Come capitato in passato, Perla ha aggiunto: “Se tornasse lui qui dentro una settimana? E che fa? Se lo voglio qui? Mi mettete in difficoltà. Non che cambio io, io sono io. All’inizio non ero come adesso? È il mio modo di essere, io sono diesel. Io sono subentrata in un contesto già formato.. me lo dice sempre anche lui, che sono una che parte piano”.

