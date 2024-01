Si sta curando e sta combattendo. Eleonora Giorgi ha dato alcuni aggiornamenti sulla sua salute e la battaglia contro il tumore.

Era da qualche tempo che non si sentivano notizie sul suo conto e così Eleonora Giorgi ha deciso di farsi rivedere dai suoi fan. La donna sta combattendo contro un tumore ed è alle prese con vari cicli di chemioterapia. Su Instagram, la donna ha voluto dare alcuni aggiornamenti sulla sua salute ammettendo qualche momento di comprensibile difficoltà.

Eleonora Giorgi, come sta dopo la chemioterapia

Eleonora Giorgi

Attraverso un video messaggio condiviso su Instagram, la Giorgi ha spiegato: “Ciao amici, è molto tempo che non vi do mie notizie… Grazie ai moltissimi che mi scrivono e incoraggiano e ai colleghi ‘di sventura’ che si sono messi in contatto con me. Non ci siamo sentiti per molto perché i cicli di chemio non sono uno scherzo”.

E la conferma delle difficoltà è arrivata nelle successive parole: “E’ tosta. […] Quale che sia la chemio, è praticamente devastante. Per cui, nonostante io abbia un supporto medico e infermieristico pazzesco, perché mi fanno vitamina C, glutatione, tutti gli anti nausea possibili, credetemi, ci sono due o tre giorni nei quali praticamente sei talmente spossato, che sembra di avere i piombi nelle scarpe”.

“Per andare dalla camera in cucina, nonostante non sia una casa così grande, mi viene quasi il fiatone, la nebbia nel cervello”, ha ammesso l’attrice che ha aspettato due-tre giorni dopo l’ultimo ciclo di chemio prima di mostrarsi ai fan per dare aggiornamenti.

Il prossimo appuntamento con le cure sarà nella giornata di mercoledì: “Ho l’altra chemio, spero di passare questi giorni con Gabriele (il nipote ndr)”.

Un messaggio di grande forza e che è stato apprezzato dai suoi seguaci che sotto al post hanno commentato con grande solidarietà e messaggi di conforto.

Di seguito anche il post Instagram con le parole dell’attrice con gli ultimi aggiornamenti sulla sua salute: