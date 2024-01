Disavventura in montagna per Beatrice Valli che ha raccontato di un incidente subito mentre si trovava a sciare col marito Marco Fantini.

Non tutte le vacanze sulla neve hanno un lieto fine. Chiedere, per esempio, a Beatrice Valli. La nota influencer ha raccontato di un incidente subito in queste ore, mentre si trovava sulle Dolomiti in compagnia del marito Marco Fantini. La donna, attraverso alcune stories su Instagram, ha reso partecipi i suoi seguaci della disavventura che le è capitata.

Incidente per Beatrice Valli: come sta

Beatrice Valli

Sempre molto attiva sui social, la Valli ha voluto condividere una disavventura che poteva costarle davvero cara. Sicuramente molto di più del livido viola mostrato nelle stories su Instagram.

L’influencer ha spiegato: “Ho visto le stelle… un bel livido non poteva mancare prima del rientro”. Poi, ecco le maggiori delucidazioni ai fan subito preoccupati. “Praticamente ieri, eravamo sulla neve ma di notte si è ghiacciato tutto e noi andiamo sempre a sciare la mattina perché preferiamo, così il pomeriggio stiamo un po’ più tranquilli con i bambini. Ci avevano avvisato che fosse tutto ghiacciato ma ci avevano anche detto che sulle piste avremmo potuto sciare tranquillamente. Le bambine, però, non volevano sciare e quindi io sono rimasta con loro ma ho pensato di indossare le scarpe normali e non gli stivali da neve”.

Una quasi normale conseguenza per la donna, quindi, la caduta… “Non avevo visto una lastra di ghiaccio e sono scivolata di schiena sbattendo il coccige. Sono rimasta senza respiro per almeno 10 secondi… un male atroce e mia sorella Eleonora rideva da lontano. Mi sono fatta malissimo”.

Al netto dell’incidente in montagna, l’influencer sembra aver preso solo una forte botte. Siamo sicuri che presto il peggio passerà.

Di seguito anche un dolcissimo post Instagram recente della donna insieme al marito: