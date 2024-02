Dopo il malore c’è ancora qualche punto di domanda sulle condizioni di Giuseppe Garibaldi. Il concorrente torna al Grande Fratello?

Come sta Giuseppe Garibaldi dopo il malore accusato nei giorni scorsi che lo ha costretto a lasciare la Casa del Grande Fratello? Questa la domanda che si stanno ponendo i telespettatori fedeli del reality show di Canale 5. Al momento non ci sono informazioni ma alcune indiscrezioni hanno dato un aggiornamento molto importante in merito alla salute del ragazzo e anche al suo futuro nel programma.

Come sta Giuseppe Garibaldi: torna al GF?

Alfonso Signorini

Nelle scorse ore, come noto, Garibaldi ha avuto un malore all’interno della Casa del GF che ha scosso gli altri concorrenti e anche il pubblico. Il ragazzo si è toccato il petto e ha affermato di non stare bene. Una problematica che lo ha costretto ad uscire dal gioco, anche se probabilmente solo in via momentanea, creando certamente confusione e tensione.

Adesso, in molti si domandano quale possa essere il suo futuro e, ovviamente, quali siano le sue condizioni di salute. Secondo quanto si apprende da Leggo, Garibaldi sta meglio e potrebbe presto rivedersi. “Le sue condizioni sono stabili e il 30enne è fuori pericolo”, si legge.

Ma non solo. Sul profilo Instagram del concorrente era stato aggiunto un post che informava sulle sue condizioni: “Dopo il grande spavento di ieri sera, vogliamo comunicarvi che Giuseppe sta bene; ha effettuato i dovuti accertamenti e continuerà ad essere monitorato nelle prossime ore, nella speranza di vederlo nella casa del Gf il prima possibile”.

Tutte informazioni che, secondo Leggo, potrebbero far rientrare già in queste ore – magari nella diretta odierna del programma – il ragazzo nel reality. Staremo a vedere se sarà davvero così.

