Sul palco dei Grammy Awards di Los Angeles, riecco Celine Dion riapparire in pubblico insieme al figlio dopo le notizie sulla sua malattia.

Era da inizio novembre che non si faceva vedere in pubblico e anche per questo l’apparizione di Celine Dion ai Grammy Awards ha destato grande sorpresa. La cantante, alle prese con la malattia, è tornata a farsi vedere in compagnia di suo figlio sul palco a Los Angeles. Per lei, anche alcune parole verso tutti i presenti.

Celine Dion riappare in pubblico ai Grammy Awards

Celine Dion

Come anticipato, la famosissima e amatissima cantante canadese si è presentata domenica sera sul palco dei Grammy Awards di Los Angeles insieme al figlio 23enne Rene-Charles Angelil, avuto dal marito René Angelil, scomparso nel 2016 a 73 anni.

La Dion, da tempo alle prese con la malattia che l’ha colpita, la sindrome della persona rigida, ha sorpreso tutti per la calma e l’entusiasmo mostrati ai presenti. La donna ha ringraziato tutti e si è detta estremamente felice di poter essere sul palco a condiviere il momento con i presenti.

“Grazie a tutti! Vi amo anche io. Siete bellissimi. Quando dico che sono felice di essere qui, lo dico davvero dal profondo del cuore”, ha detto la cantante con grande gioia.

“Coloro che hanno avuto la fortuna di essere qui ai Grammy Awards non devono mai dare per scontato l’immenso amore e la gioia che la musica porta nelle nostre vite e in quelle delle persone di tutto il mondo”, ha proseguito prima di proseguire con la serata. “Ora è per me una grande gioia presentare il Grammy Award che due leggende come Diana Ross e Sting mi hanno consegnato 27 anni fa. Questi sono gli eccezionali candidati per l’Album of the Year”.

Sia da parte del pubblico presente che dei suoi fan, le reazioni sono state molteplici. In tanti hanno trovato nella Dion grande spirito di forza e anche una grande voglia di combattere contro un destino crudele che potrebbe averla segnata ma contro il quale lei ha intenzione di battagliare fino all’ultimo.

Di seguito anche un post su X di un utente che è rimasto piacevolmente sorpreso nel rivedere l’artista sul palco: