L’ex professore di Amici Luca Jurman non le manda a dire in vista dell’inizio di Sanremo 2024. Le parole sugli artisti in gara.

Ha iniziato una polemica piuttosto accesa con Amici e, adesso, la sua attenzione sembra essersi spostata sul Festival di Sanremo 2024. Stiamo parlando dell’ex professore della nota scuola di Canale 5, Luca Jurman, che ha avuto modo di dire la sua sui social su alcuni artisti in gara alla kermesse musicale dell’Ariston, senza risparmiare alcune pesanti parole.

Le parole di Luca Jurman su Sanremo 2024

Nel mirino dell’ex professore della scuola di Amici, alcune delle scelte sui big di Sanremo. Non solo sui cantanti in sé, ma piuttosto quanto alle loro scelte in tema musicale.

Jurman, infatti, ha commentato mostrando i suoi dubbi anche su artisti del calibro di Annalisa, Alessandra Amoroso e molti altri.

Su Annalisa, l’ex prof di Amici ha detto: “Annalisa l’hanno messa dentro per forza, ma il brano cosa sarà? Un up-tempo? Allora non mi interessa visto che si parla della vocalità… Sta cantando brani che potrebbe cantare chiunque, quindi perché Annalisa non ci porta una ballad che ci fa venire la pelle d’oca”.

Sulla Amoroso, invece, il noto insegnante di musica ha sottolineato come, dopo un primo periodo, una volta uscita dalla scuola di Amici abbia “perso la sua identità”.

Parole piuttosto dure anche su Angelina Mango, ritenuta “inflazionata”. Commento forte anche su Loredana Bertè e Fiorella Mannoia: “Con tutta la televisione che stanno facendo li vedrei come ospiti e non in gara”,

Insomma, una nuova “crociata” pare essere iniziarta per Jurman. Vedremo se durante le varie serate del Festival, l’uomo farà sentire ancora la sua voce commentando di volta in volta i vari brani.

