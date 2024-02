Dopo aver raccontato di aver scoperto da poco di essere affetta da una malattia, Giorgia Soleri ha dato ulteriori dettagli ai suoi fan.

La diagnosi dell’ADHD arrivata poco tempo fa e nuove rivelazioni su come abbia affrontato la malattia e le sue problematiche. Giorgia Soleri è tornata a parlare sui social con i fan spiegando tutte le difficoltà che ancora oggi ne caratterizzano la giornata e le impediscono di vivere in modo totalmente serena.

Giorgia Soleri, la malattia e gli attacchi di panico

Giorgia Soleri

A causa della diagnosi tardiva di ADHD, la Soleri ha raccontato di aver avuto diverse problematiche a scuola. Queste l’hanno portata a lasciare gli studi prima di prendersi il diploma. La donna, parlando su Instagram con i suoi fan, ha ammesso: “Sono stata bocciata 3 volte e non ho preso il diploma, con il risultato che ora quando entro in una scuola mi viene ancora il panico. In compenso ho un sacco di nozioni inutili studiate nei momenti di iperfissazione su un argomento”.

A chi le ha chiesto se ora abbia pensato di tornare a studiare, l’attivista ha detto: “Ho iniziato a pensarci seriamente l’estate che sono stata operata di endometriosi, nel 2021. Però mi terrorizzava l’idea di confrontarmi nuovamente con un ambiente che mi ha devastata. Ora che ho la diagnosi di ADHD capisco molte cose, e ho anche più strumenti. Ma la mia priorità in questo momento è creare nuove strategie di gestione della quotidianità, quelle che non riuscivo a fare/portare a termine e che mi hanno convinta a rivolgermi a uno psichiatra specializzato per avere una diagnosi e una terapia di supporto“.

La bella Giorgia ha spiegato di non sentirsi a proprio agio tanto da poter provare a riprendere gli studi: “Quando mi sentirò abbastanza sicura nel quotidiano, potrò eventualmente affrontare quel grande mostro che è per me la scuola. Mi piacerebbe molto rimettermi a studiare e chissà, frequentare l’università magari”.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’influencer e attivista: