Attraverso una storia su Instagram, Giorgia Soleri ha annunciato di aver ricevuto, qualche tempo fa, la diagnosi di una malattia.

Ha colto l’occasione di una storia molto importanti di una giovane studentessa per svelare la diagnosi ricevuta di recente da parte dei medici. Parliamo di Giorgia Soleri, l’attivista e influencer ex di Diamano dei Maneskin. La donna ha voluto condividere con i suoi fan quanto scoperto solo di recente, precisamente tre mesi fa.

Giorgia Soleri soffre di ADHD: le parole

Giorgia Soleri ha annunciato, come detto, una recente diagnosi ricevuta dai medici. La giovane influencer di successo ha spiegato di soffrire di ADHD, un disturbo del deficit dell’attenzione e/o iperattività. La donna ha sottolineato come questa rivelazione le abbia permesso, di fatto, di fare luce su comportamenti passati, dandolle una nuova prospettiva della sua vita.

Da quanto è stato possibile capire dalle stories Instagram della bella Giorgia, tutto è iniziato con la condivisione di un post da parte di una mamma che raccontava la sua esperienza con la figlia affetta da ADHD e il difficile rapporto con gli insegnanti. La storia vedeva protagonista, appunto, una madre che ha dovuto affrontare le critiche degli insegnanti a causa del comportamento iperattivo della figlia.

Attraverso numerose consultazioni con psicologi e una neurospichiatra specializzata in ADHD, la mamma in questione è riuscita finalmente ad ottenere le risposte tanto cercate sul comportamento della figlia.

Una situazione che la Soleri ha ammesso di non aver potuto vivere in passato in prima persona ma che avrebbe, in realtà, cambiato e spiegato molto del suo percorso scolastico e non solo.

La Soleri ha commentato il post della donna sottolineando l’importanza della diagnosi. “La potenza della diagnosi”, le sue parole. Inoltre la ex di Damiano David ha aggiunto di aver ricevuto la sua diagnosi a ottobre 2023, solo tre mesi fa quindi.

La influencer ha quindi espresso i suoi sentimenti “dolce-amaro” spiegando come ora capisca molte cose del suo passato, sia a livello scolastico che personale.

Riflettendo sulle implicazioni della diagnosi, la Soleri ha condiviso la sua preoccupazione su come le cose sarebbero potute andare diversamente se avesse avuto accesso a questa consapevolezza “10, 15 o 20 anni fa”.

Nelle parole delll’influencer è emersa una certa frustrazione: “Le bambine ADHD non disturbano”. E ancora ha aggiunto di essere: “Una bambina non diagnosticata” che ora si trova a riflettere sul peso di ciò che non ha potuto essere.

Di seguito anche un post Instagram recente dell’influencer con un bilancio del 2023: