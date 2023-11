Insieme ai figli, in pubblico. Celine Dion si mostra sui social dopo tanto tempo e soprattutto dopo l’annuncio della malattia.

Come sta davvero Celine Dion? In tantissimi se lo stanno chiedendo dopo il terribile annuncio sulla malattia che l’ha colpita. L’artista, dopo tanto tempo, è tornata a mostrarsi in pubblico. Con lei i suoi figli con i quali ha scattato qualche foto facendo sorgere tante domande ai fan.

Celine Dion si mostra in pubblico dopo tanto tempo

Celine Dion

Lo scorso inverno l’annuncio terribile sulla malattia, in estate altri dettagli sulla sindrome della persona rigida che l’ha colpita. Ora, Celine Dion è tornata a farsi vedere in pubblico dopo tantissimo tempo e ha scelto un momento in compagnia dei suoi figli per farlo.

L’artista ha mostrato diverse foto scattate dopo la partita di hockey su ghiaccio tra Vegas Golden Knights e Montreal Canadiens, alla T-Mobile Arena di Las Vegas. La cantante, negli scatti, è sorridente in compagnia dei figli, René-Charles, 22 anni, e i gemelli Eddy e Nelson, 13, avuti da Charles Angélil. Con lei anche Chantal Machabée, capo della comunicazione dei Montreal Canadiens.

Non è dato sapere effettivamente quali siano le condizioni di salute attuali della donna ma certamente è possibile notare il grande affetto che i suoi fan provano nel rivederla, almeno apparentemente, più serena di qualche tempo fa.

Le ultime notizie sulla malattia parlavano di difficoltà nel camminare e alle prese con “forti tremori che provocano spasmi”.

Quello che appare certo è che l’artista non si esibirà nel breve termine avendo cancellato ogni impegno per il 2023 ormai in conclusione ma anche per tutto il 2024. Staremo a vedere se la donna vorrà far sapere ai fan e a tutto il mondo quali siano le sue reali condizioni.

Di seguito anche il post Instagram con la foto della cantante con i figli e i tantissimi commenti d’affetto ricevuti: