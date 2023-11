Il figlio di Rocco Siffredi, Lorenzo Tano concorrente a Ballando con le Stelle con la professionista Lucrezia Lando. E tra loro…

Qualcosa di più di una semplice collaborazione come concorrenti a Ballando con le Stelle? Chi lo sa. Quello che è certo è che Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, e la professionista Lucrezia Lando stanno provando a trovare sempre maggiore feeling, non solo nella danza, ma anche nella vita di tutti i giorni. A confermare tutto proprio il ragazzo, intervistato da Chi.

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando: Ballando e non solo…

Il giovane Tano ha raccontato subito quale sia la sua situazione sentimentale precisando di essere single dopo essersi lasciato con la fidanzata storica.

Da qui, anche i rumors che vorrebbero un suo avvicinamento alla ballerina professionista di Ballando: “Abbiamo un buon rapporto professionale”, ha detto. Ma poi: “Stiamo uscendo insieme anche fuori dallo studio, a pranzo e a cena, ma più che altro per stabilire un rapporto a livello umano che ci aiuti a conoscerci meglio per togliere l’imbarazzo nel ballo. Ci troviamo bene a tutti i livelli”.

Al momento, però, non sembra si possa parlare ancora di coppia.

Sul suo futuro, invece, Lorenzo ha detto: “Non ho una visione chiara, mi piace fare tantissime cose, come sicuramente lo sport, il motociclismo. Andare in moto è una cosa che vorrei fare sempre. Per quanto riguarda il lavoro, adesso vorrei completare la piattaforma di educazione con mio papà. Con la tv ho appena iniziato, non so come andrà. Per il resto sì, un sogno ce l’ho: mi piacerebbe fare lo stuntman nei film d’azione, amo l’adrenalina”.

Ad ogni modo staremo a vedere quale sarà il futuro professionale del figlio di Siffredi e, allo stesso tempo, se potrà esserci davvero del tenero tra lui e la ballerina Lucrezia.

