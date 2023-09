Da giorni si parla della pubblicità dell’Esselunga: ecco il video con lo spot integrale che ha suscitato molte polemiche.

La pesca, da alcuni giorni ormai, non è solamente un frutto: è diventato il simbolo dello spot dell’Esselunga e di tutte le polemiche che questo ha scatenato. Era da molto che una pubblicità televisiva non faceva così discutere, La pesca (è questo il titolo dello spot) ha invece spaccata l’opinione pubblica. E anche il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sui social è intervenuta dicendo la sua opinione su questa pubblicità (per la cronaca, lo spot è piaciuto alla premier).

Dove vedere lo spot della pesca dell’Esselunga? Il video

Ma dove si può vedere l’ormai famosa pubblicità della pesca dell’Esselunga? Se non vi è ancora capitato di incrociarlo in TV o girando sui social o sul web, ecco a voi il video dello spot La pesca che ha così tanto diviso l’opinione pubblica in Italia, direttamente dal canale YouTube dell’Esselunga.

Pubblicità Esselunga, La Pesca

La clip ha una durata di 2 minuti, è molto più lungo rispetto alle tradizioni pubblicità che siamo abituati a vedere in televisione.

Spot Esselunga: di cosa parla

Ma che cosa succede nella pubblicità dell’Esselunga? La scena si apre all’interno i un supermercato dove una mamma preoccupata cerca la figlia, Emma, che si è allontanata. La ritrova nel reparto ortofrutta, con una pesca in mano. Le due poi tornano a casa in auto, giocano fino a quando non suona il citofono il papà della bambina.

I genitori sono chiamavate separati e Emma soffre della situazione. Una volta salita sulla macchina del padre, dona al genitore una pesca (il frutto preferito del padre) dicendo che gliela manda la madre, il padre allora risponde che la sera avrebbe telefonato alla madre per ringraziarla facendo così comparire un sorriso sul volto della figlia.