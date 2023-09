Chi ha ottenuto i numeri maggiori di ascolti nella serata di mercoledì 27 settembre? Ecco i dati.

Nella serata di mercoledì 27 settembre la musica sembra aver conquistato gli italiani che per la maggior parte sono rimasti sintonizzati sul primo canale Rai per la seconda puntata di Arena Suzuki dai 60 ai 2000. Vediamo ora nel dettaglio che numeri ha ottenuto e come sono andate anche le altre reti generaliste!

Amadeus

Sul podio: ‘Arena Suzuki dai 60 ai 2000’ al primo posto

Su Rai 1 Arena Suzuki dai 60 ai 2000 alla conduzione di Amadeus ha ottenuto il numero maggiore di ascolti registrando 2.509.000 spettatori pari a uno share del 15,79%. Chi l’ha visto? su Rai 3 ha ottenuto uno share del 10,87% con 1.740.000 spettatori. Su Canale 5 la fiction Maria Corleone ha ottenuto 1.706.000 spettatori e uno share dell’11,58%.

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Il film San Andreas in onda su Italia 1 è stato visto da 1.056.000 spettatori pari ad uno share del 6,12%. Su Rai 2 Vendetta finale ha registrato uno share del 4,90% con 883.000 spettatori. Su TV 8 X Factor 2023 ha interessato 537.000 telespettatori pari a uno share del 3,4%. Su La 7 Truth – Il prezzo della verità ha registrato 480.000 spettatori e uno share del 2,95%. Infine sul Nove Exodus – Dei e re ha interessato 269.000 spettatori e ottenuto uno share dell’1,8%.