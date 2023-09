Ecco dove vedere Arena Suzuki dai ’60 ai 2000 in streaming e in TV per non perdersi nemmeno una canzone e nessun artista.

Per gli appassionati di musica, quello con Arena Suzuki è diventato ormai un appuntamento annuale da non perdere. Il programma di Rai 1, condotto da Amadeus, ripercorre la storia della musica sia italiana che internazionale attraverso le esibizioni dei grandi artisti che si esibiscono di puntata in puntata. L’edizione del 2023 ripercorre un arco temporale di quaranta anni, non a caso il titolo per esteso è Arena Suzuki dai ’60 ai 2000. Vediamo ora dove vederla in streaming oltre che in TV.

Dove vedere Arena Suzuki in streaming e in TV

Arena Suzuki dai ’60 ai 2000 va on onda in tre puntate: la prima sabato 24 settembre 2023, la seconda mercoledì 27 settembre 2023, la terza e ultima mercoledì 4 ottobre 2023. Come detto in precedenza, a trasmettere il programma è Rai 1: ogni puntata va in onda in prima serata a partire dalle ore 21.25 circa (tutte le puntate sono registrate e non in diretta).

Amadeus

Ma dove si può vedere Arena Suzuki in streaming? La diretta streaming di ogni puntata del programma condotto da Amadeus è assicurata grazie a RaiPlay, la piattaforma on demand della Rai a cui si può accedere gratuitamente da qualsiasi tipo di dispositivo: dal computer, dallo smartphone, dal tablet e dalla Smart TV. Per accedere a RaiPlay ci sono due modi: o collegandosi al sito ufficiale o tramite l’app ufficiale.

Su RaiPlay non sono si può vedere in diretta ogni singola puntata di Arena Suzuki dai ’60 ai 2000 ma, se nei giorni della messa in onda televisiva avete altro da fare o da vedere, è possibile vedere ogni puntata in qualsiasi altro momento: basta andare nella sezione dedicata al programma e selezionare la puntata (o anche la singola clip) che si desidera vedere.