Mercoledì 27 settembre 2023 va in onda la seconda puntata di Arena Suzuki dal ’60 ai 2000: ecco la scaletta dei cantanti.

Su Rai 1 è tempo della grande musica italiana e internazionale dagli anni ’60 fino agli anni 2000: va infatti in onda Arena Suzuki dai ’60 ai 2000. Il programma condotto come sempre da Amadeus è ormai arrivato alla sua terza edizione, facendo registrare sempre buoni dati di ascolto tanto da essere ormai diventato un appuntamento fisso per gli spettatori di Rai 1 e gli appassionati di musica. La prima puntata è andata in onda sabato 23 settembre, la seconda è invece in programma mercoledì 27 mente la terza e ultima sarà trasmessa mercoledì 4 ottobre 2023. Vediamo allora qual è la scaletta della seconda puntata, in onda mercoledì 27 settembre, di Arena Suzuki dai ’60 ai 2000.

Arena Suzuki dai ’60 ai 2000: la scaletta della seconda puntata

Ecco chi sono, in ordine di esibizioni, i cantanti che si esibiranno nella seconda puntata di Arena Suzuki dai ’60 ai 2000 in onda, come detto in precedenza, su Rai 1 mercoledì 27 settembre 2023. La scaletta della puntata:

Amadeus

Kool & The Gang con “Celebration” e “Fresh”

Gala con “Freed From Desire”

Lorella Cuccarini con “La notte vola”

Jimmy “Bo” Horne con “Gimme Some” e “Dance Across The Floor”

Blue con “One love” e “A chi mi dice”

Le Vibrazioni con “Dedicato a te”

Plastic Bertrand con “Ça Plane Pour Moi”

Amedeo Minghi con “1950”

Mietta con “Angeli noi” e in duetto con Amedeo Minghi in “Vattene amore”

Haiducii con “Dragostea Din Tei”

Orietta Berti con “Fin che la barca va” e “Quando l’amore diventa poesia”

Ice Mc con “Think About The Way” e “It’s A Rainy Day”

The Rubettes con “Sugar Baby Love”

Jalisse con “Fiumi di parole”

Laid Back con “Sunshine Reggae”