Chi ha ottenuto il numero maggiore di ascolti per la serata di giovedì 28 settembre? Ecco i dati auditel.

Scontro tra titani nella serata di giovedì 28 settembre: il Grande Fratello con Alfonso Signorini alla conduzione da un lato e Ulisse – Il piacere della scoperta con Alberto Angela dall’altro. Per pochissime teste ha ottenuto però il numero maggiore di ascolti la Rai con il programma culturale probabilmente più seguito in tv. Vediamo quindi nel dettaglio di che numeri stiamo parlando e come sono andati anche gli altri canali generalisti.

Alberto Angela

Sul podio: Alberto Angela al primo posto

Per pochissime teste si aggiudica il primo posto Ulisse – Il piacere della scoperta, alla conduzione di Alberto Angela e in onda su Rai 1 ha registrato 2.186.000 telespettatori pari a uno share del 14,16%. Subito dopo su Canale 5 il Grande Fratello ha interessato 2.029.000 spettatori e ha ottenuto uno share del 16,36%. Su Rai 2 il telefilm NCIS è stato visto da 997.000 spettatori pari ad uno share del 5,25% mentre NCIS Hawaii da 714.000 spettatori ottenendo uno share del 4,59%.

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Su Rai 3 la prima puntata di Splendida Cornice con Geppi Cucciari ha interessato 895.000 spettatori pari a uno share del 5,62%. Dritto e Rovescio su Rete 4 è stato visto da 820.000 spettatori e ha registrato uno share del 6,21%. Su La 7 Piazza Pulita ha interessato 743.000 spettatori e ha ottenuto uno share del 5,93%.

Infine Cucine da incubo su TV 8 ha registrato 331.000 spettatori e uno share dell’1,83% mentre sul Nove Ares Gate – La fabbrica delle illusioni ha interessato 191.000 spettatori e ottenuto uno share dell’1,10%.