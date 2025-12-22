Programmazione Natale 2025: cosa andrà in onda su Rai e Mediaset

La programmazione per le feste di Natale 2025 di Rai e Mediaset: show, concerti e film per accompagnare le famiglie fino all’Epifania.

Il Natale 2025 porta con sé una programmazione televisiva ricca e variegata. Rai e Mediaset hanno pensato a ogni fascia di pubblico, offrendo appuntamenti speciali, concerti, film iconici e show. Non solo l’elenco dei supermercati aperti il 24, 25 e 26 dicembre, ecco svelato il palinsesto TV da non perdere che accompagnerà le famiglie italiane fino all’Epifania.

La programmazione Rai per le feste di Natale 2025: da Antonella Clerici a Mara Venier…

La Rai celebra le Feste di Natale 2025 con delle serate d’eccezione. Il 23 dicembre va in onda “Cena di Natale – La festa della cucina italiana“, condotta da Antonella Clerici. Un vero omaggio alla cucina tricolore, proclamata Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dall’Unesco.

Tra piatti della tradizione e atmosfere calde, la serata vedrà la partecipazione di volti amati come Al Bano con il Piccolo Coro dell’Antoniano, Gianni Morandi, Belen Rodriguez, Antonino Cannavacciuolo e Massimo Bottura.

Il 28 dicembre, Mara Venier torna con un’edizione festiva di “Domenica In“, in onda alle 14. In studio anche Paolo Fox con il suo attesissimo oroscopo del nuovo anno. Sempre sulla Rai, “Linea Verde Italia” farà tappa a Bari il 20 dicembre, svelando la vera storia di Babbo Natale. Il 28 dicembre, invece, la versione classica del programma ci porterà in Valle d’Itria, tra spiritualità e tradizioni locali.

Spazio anche a Marco Liorni conduce “L’Eredità” in versione natalizia, mentre “Uno Mattina in Famiglia“, “Storie Italiane“, “La volta buona” e “È sempre mezzogiorno!” vestiranno lo studio di luci e addobbi, tra ricette, racconti e atmosfere da sogno.

Su Rai2, “I Fatti Vostri” festeggia con un Presepe Napoletano firmato Genny Di Virgilio, il Coro delle Dolci Note, baby talenti e gospel dal vivo. Il 24 dicembre, Don Walter Insero riflette sul significato del Natale, seguito dall’esibizione di Rita Forte e del coro in “Tutti cantano il Natale“.

La programmazione di Mediaset: dalla musica ai classici intramontabili

Canale 5 si affida alla musica per rendere magico questo Natale. Il 24 dicembre sarà protagonista “Il Volo – Incanto di Natale“, mentre il 25 torna il “Concerto di Natale in Vaticano“, condotto da Federica Panicucci. La conduttrice sarà anche al timone del “Capodanno in Musica“, il 31 dicembre, che partirà alle 22.15 dopo “La Ruota della Fortuna“. Continuità garantita per le soap “Io sono Farah” e “La notte nel cuore“, mentre “Amici” e “Uomini e Donne” si fermano fino a gennaio.

Italia 1 fa brillare lo schermo con titoli amati da grandi e piccini. Il 23 dicembre va in onda “Miracolo nella 34ª strada“, seguito, come da tradizione, il 24 da “Una poltrona per due“. Il giorno di Natale e il 26 dicembre tocca a “Harry Potter e la pietra filosofale” e “Harry Potter e la camera dei segreti“. Il 27 spazio a “Shrek 2″, mentre il 28 ci sarà “La banda dei Babbi Natale“. Da segnalare anche la prima visione del film “IF – Gli amici immaginari“.

Rete 4 opta per una programmazione cinematografica classica, lasciando spazio alle emozioni. Il 24 dicembre sarà trasmesso “Hachiko – Il tuo migliore amico“, mentre il 25 andrà in onda “Notting Hill“. Tra gli altri titoli previsti ci sono “Natale a tutti i costi“, “Assassinio sull’Orient Express” e “Codice d’onore”. “Zona Bianca” rimane l’unico talk show in onda durante le festività.