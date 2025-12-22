Quali sono i supermercati aperti a Natale 2025? Scopriamo le aperture e le chiusure straordinarie del 24, 25 e 26 dicembre.

Durante le feste di Natale, i supermercati osservano orari diversi rispetto al solito, in alcuni casi ridotti, e prevedono chiusure straordinarie. Solo nelle città più grandi del Paese, oppure in zone ad alto passaggio, si possono trovare negozi aperti il 25 dicembre, mentre il 24 e il 26 la situazione è differente.

Natale 2025: i supermercati aperti il 24 e il 25 dicembre

Come accaduto negli anni passati, anche a Natale 2025 i supermercati di tutto il Paese osserveranno orari di apertura e chiusura diversi rispetto agli altri giorni dell’anno. Un tempo, solo pensare di trovare negozi aperti il 24, il 25 o il 26 dicembre era un’eresia, ma oggi la situazione è diversa. Da Nord a Sud, passando per il Centro, sono diversi i punti vendita che cerca di andare incontro alle esigenze delle persone, anche di quelle che non festeggiano la nascita di Gesù.

Generalmente, il giorno della Vigilia, ossia il 24 dicembre, tutti i supermercati sono aperti con orario continuato (se previsto) ma ridotto, spesso dalle 8:00 alle 18:30/19:00. In ogni modo, sappiate che dal sito ufficiale di ogni catena della grande distribuzione è possibile consultare le fasce orarie.

A Natale i negozi di generi alimentari sono chiusi: da Esselunga a Coop, passando per Lidl, MD e Pam. Ci sono, però, delle eccezioni. Conad, ad esempio, prevede aperture straordinarie per la mattina del 25 dicembre, generalmente con orario 7:00/12:30. Per trovare il negozio più vicino alla propria posizione e le relative fasce orarie basta andare sul sito della catena.

Natale 2025: i supermercati aperti il 26 dicembre

Mentre il 24 dicembre tutti i supermercati sono aperti e il 25 sono quasi tutti chiusi, il 26 dicembre la situazione è “ibrida”. A Santo Stefano 2025 alcuni negozi osservano la chiusura, mentre altri aprono al pubblico con orario intero o ridotto. La maggior parte dei punti vendita Esselunga, ad esempio, sono chiusi sia il giorno di Natale che quello seguente, così come quelli Coop.

Invece, Iper, Conad, Pam, Lidl e Md potrebbero essere aperti, in base alla città in cui si trovano, con orario ridotto o addirittura intero. Anche per questa festività, sul sito di ogni catena è possibile consultare la fascia oraria del negozio più vicino.