Natale 2025, hai già visto le 5 tendenze: la numero 3 ti sorprenderà

Natale 2025 si muoverà all’insegna della lentezza: scopriamo quali sono le 5 tendenze più gettonate per il mese di dicembre.

Sono cinque le tendenze che domineranno il Natale 2025, influenzando ogni aspetto: dai look alle decorazioni di casa, passando per i regali e i momenti che si trascorrono con familiari e amici. Vi anticipiamo soltanto che la parola d’ordine è lentezza.

Le tendenze protagoniste di Natale 2025

Il Natale 2025 sarà un tantino diverso rispetto al passato. Almeno, questo è quello che promettono le tendenze più gettonate del mese di dicembre. Mentre la vita corre, con i giorni che spesso trascorrono senza che ce ne accorgiamo, i trend delle feste impongono di rallentare e di prendere ispirazione dal metodo danese per vivere felici.

Non a caso, la prima tendenza di Natale 2025 è il cozy-core, quella calma di cui tutti abbiamo bisogno. Luci soffuse, candele dal profumo delicato, tisane speziate e serate all’insegna del relax. I toni perfetti sono crema, nocciola e vaniglia, da utilizzare per ogni cosa: dalla tavola all’abbigliamento.

Il secondo trend è la gingerbread aesthetic, ossia un’ambientazione in stile casa di pan di zenzero. La palette è calda, sui toni del caramello, del beige e del bianco glassa, con tocchi di rosso tenue. Questo stile va bene per tutto: dalle tavole agli outfit.

Natale 2025: la parola d’ordine è lentezza

Altra tendenza di Natale 2025 è la cosiddetta meaningful Christmas. Come le precedenti, anche questa impone di riappropriarsi di ciò che conta davvero: le piccole cose. In termini pratici, questo stile chiede di dare peso a esperienze, gesti, messaggi e a tutto ciò che possa avere un significato emotivo. Regali fatti a mano, biglietti personalizzati, oggetti che parlano del rapporto che si ha con l’altro, foto stampate e qualunque altra cosa sia in grado di “raccontare”.

Piccoli rituali, ma importanti: è il terzo trend, ossia il tiny traditions Christmas. Una tisana speziata con i biscotti alla cannella o una tazza di cioccolata calda sempre alla stessa ora, l’episodio di una serie tv a tema, la lettura di un racconto di Natale: tutto è ben accetto, a patto che sia un momento tutto per sé.

Quinta e ultima ‘moda’ natalizia è il vintage Christmas. L’atmosfera è in stile anni Novanta, con lucine colorate, decorazioni allegre, pupazzetti morbidi e buffi e velluto rosso ‘a cascata’. Il trucco? Tornare all’infanzia, in tutti i sensi, menù compreso.