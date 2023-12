Cos’è e cosa promuove la Giornata internazionale delle persone con disabilità: in cosa consiste e cosa celebra.

Il 3 dicembre di ogni anno si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale delle persone con disabilità. Indetta dalle Nazioni Unite nel 1981, è finalizzata a sensibilizzare la società civile su un tema molto delicato, quello relativo ai problemi connessi con la disabilità. In tutto il mondo sono infatti ancora molti gli ostacoli che non permettono alle persone con disabilità di poter godere appieno degli stessi diritti garantiti agli individui completamente abili. Ma in cosa consiste e cosa celebra?

Giornata internazionale disabilità: storia e origini

Indetta nel 1981, la giornata mondiale dedicata al tema della disabilità nacque in realtà diversi anni prima, in particolare nel 1976, anno in cui per la prima volta l’Assemblea generale delle Nazioni unite si preoccupò in maniera più profonda di una tematica delicata e di interesse comune in tutto il mondo. Fu proprio nel 1976 che venne proclamato il 1981 Anno internazionale delle persone disabili, con l’obiettivo di invitare i Paesi membri a definire un piano d’azione comune finalizzato a discutere della parità di opportunità, della riabilitazione e della prevenzione della disabilità.

Atleta disabile protesi

Il tema di quell’anno fu, non a caso, Piena partecipazione e uguaglianza, per promuovere il diritto delle persone con disabilità a partecipare in maniera piena e attiva alla vita e allo sviluppo delle rispettive società, godendo di diritti pari a quelli degli altri cittadini e ovviamente della stessa dignità.

Pur avendo proclamato, successivamente, un intero decennio dedicato alle persone con disabilità (1983-1992), le tematiche relative ai diritti delle persone disabili restano ancora di estrema attualità, a causa di carenze organizzative e strutturali che riguardano non solo l’Italia, ma moltissimi Paesi in tutto il mondo.

Lo scopo della Giornata internazionale per le persone con disabilità

Come già anticipato, il principale obiettivo di questa Giornata internazionale, fin dalla sua origine, è la sensibilizzazione delle persone su ciò che possiamo fare tutti i giorni per migliorare la vita delle persone con disabilità, facendo in modo che possano partecipare attivamente alla vita della nostra società.

In concreto si va dall’abbattimento delle barriere fisiche, mentali e sociali (anche tramite l’utilizzo di apposite app) alla lotta contro ogni tipo di esclusione o discriminazione nei confronti delle persone disabili. Obiettivi da anni al centro delle agende dei governi di tutto il mondo, ma sui quali è necessario ancora lavorare insieme per raggiungere un traguardo di fondamentale importanza per tutti noi.

In che modo celebrare la Giornata internazionale nel 2023

Come ogni anno, su invito del Ministero dell’istruzione, anche quest’anno verranno organizzati in moltissimi istituti scolastici in tutta Italia degli incontri e delle lezioni speciali per sensibilizzare i ragazzi sulla tematica della disabilità, per “garantire pari opportunità e assenza di discriminazioni e promuovere la consapevolezza in merito alle diverse forme di disabilità“.

Più in generale, saranno tante le iniziative concrete promosse il 3 dicembre da molti comuni in tutta Italia. Se, ad esempio, a Ferrara verrà riaperto il parco Giordano Bruno, con una nuova area giochi totalmente accessibile, in diverse città italiane, da Agrigento a Milano, passando per Paestum, verranno realizzati percorsi e laboratori specifici all’interno dei principali musei e delle aree archeologiche. Per scoprire tutte le iniziative organizzate nel tuo territorio visita il sito ufficiale del tuo comune.