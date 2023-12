A casa di Valentina Ferragni è già arrivato Natale: il suo albero, stranamente, è molto sobrio rispetto a quello delle colleghe.

Valentina Ferragni non poteva essere da meno rispetto a sua sorella Chiara, così anche lei ha fatto l’albero di Natale in anticipo. Rispetto alla moglie di Fedez e a tante altre colleghe che hanno seguito la tendenza del Christmas tree a novembre, quello della influencer è piuttosto sobrio.

Valentina Ferragni: il suo albero di Natale è sobrio

Anche a casa di Valentina Ferragni il Natale è arrivato in anticipo. Così come fatto dalla sorella Chiara e da tante altre Vip – da Ilary Blasi a Beatrice Valli – l’influencer ha fatto l’albero. Mentre lo scorso anno ha optato per un Christmas tree scintillante, per il 2023 ha preferito uno stile più sobrio. L’albero è imponente, sia chiaro, ma appare un tantino anonimo.

Le palle sono rosse, verdi e oro, ma la base è assolutamente vuota. Dove sono finiti gli orsetti polari, la neve finta e gli schiaccianoci? Considerando che sua sorella Chiara ha perfino allestito un tavolo con le giostrine di Natale, sembra assurdo che Valentina si sia accontentata di un albero così semplice. Perfino l’illuminazione è scialba.

Valentina Ferragni: la sua sobrietà potrebbe essere giustificata

L’albero di Natale di Valentina Ferragni è talmente sobrio che sorge qualche dubbio. Possibile che l’addobbo non sia quello ufficiale? Molto probabilmente, non si tratta del Christmas tree della sua casa, ma di quello dell’ufficio. Guardando con attenzione le foto condivise su Instagram, infatti, la stanza dove è stato allestito l’abete sembra quella del lavoro e non il salotto della sua dimora.

Se tra qualche giorno apparirà sui social un albero più sontuoso e scintillante sapremo con certezza che quello mostrato in questi giorni era solo una prova.