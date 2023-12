Quali sono le più belle poesie di Natale per bambini? Vi proponiamo una selezione di componimenti adatti a tutte le età.

Il Natale è un momento magico, particolarmente apprezzato dai bambini. Ci sono tante poesie a tema che possiamo insegnare ai più piccoli e, perché no, recitare insieme a loro la sera della Vigilia. Vi proponiamo una selezione di componimenti adatti a tutte le età.

Le più belle poesie di Natale per bambini

Di poesie di Natale per bambini ce ne sono tantissime, alcune molto famose e altre meno. Anche se non tutti gli adulti amano questa festività, è impossibile trovare un bimbo che non ne sia attratto. Generalmente, i più piccoli pensano solo ai regali, ma sono molti quelli che adorano recitare un componimento per avere tutta l’attenzione dei familiari su di sé. Di seguito, vi proponiamo una selezione delle più belle poesie natalizie da insegnare ai bambini.

Il magico Natale di Gianni Rodari

S’io fossi il mago di Natale

farei spuntare un albero di Natale

in ogni casa, in ogni appartamento

dalle piastrelle del pavimento,

ma non l’alberello finto,

di plastica, dipinto

che vendono adesso all’Upim:

un vero abete, un pino di montagna,

con un po’ di vento vero

impigliato tra i rami,

che mandi profumo di resina

in tutte le camere,

e sui rami i magici frutti: regali per tutti.

Poi con la mia bacchetta me ne andrei

a fare magie

per tutte le vie.

In via Nazionale

farei crescere un albero di Natale

carico di bambole

d’ogni qualità,

che chiudono gli occhi

e chiamano papà,

camminano da sole,

ballano il rock an’roll

e fanno le capriole.

Chi le vuole, le prende:

gratis, s’intende.

In piazza San Cosimato

faccio crescere l’albero

del cioccolato;

in via del Tritone

l’albero del panettone

in viale Buozzi

l’albero dei maritozzi,

e in largo di Santa Susanna

quello dei maritozzi con la panna.

Continuiamo la passeggiata?

La magia è appena cominciata:

dobbiamo scegliere il posto

all’albero dei trenini:

va bene piazza Mazzini?

Quello degli aeroplani

lo faccio in via dei Campani.

Ogni strada avrà un albero speciale

e il giorno di Natale

i bimbi faranno

il giro di Roma

a prendersi quel che vorranno.

Per ogni giocattolo

colto dal suo ramo

ne spunterà un altro

dello stesso modello

o anche più bello.

Per i grandi invece ci sarà

magari in via Condotti

l’albero delle scarpe e dei cappotti.

Tutto questo farei se fossi un mago.

Però non lo sono

che posso fare?

Non ho che auguri da regalare:

di auguri ne ho tanti,

scegliete quelli che volete,

prendeteli tutti quanti.

Nasce Gesù

Campana piccina

che attendi lassù

intona il tuo canto

che nasce Gesù.

O stella, stellina

che brilli lassù,

ravviva il tuo lume

che passa Gesù.

O cuore piccino

che attendi quaggiù

prepara i tuoi doni

che nasce Gesù.

I Re magi di Gabriele D’Annunzio

Una luce vermiglia

risplende nella pia

notte e si spande via

per miglia e miglia e miglia.

O nova meraviglia!

O fiore di Maria!

Passa la melodia

e la terra s’ingiglia.

Cantano tra il fischiare

del vento per le forre,

i biondi angeli in coro;

ed ecco Baldassarre

Gaspare e Melchiorre,

con mirra, incenso ed oro.

A Gesù bambino di Umberto Saba

La notte è scesa

e brilla la cometa

che ha segnato il cammino.

Sono davanti a Te, Santo Bambino!

Tu, Re dell’universo,

ci hai insegnato

che tutte le creature sono uguali,

che le distingue solo la bontà,

tesoro immenso,

dato al povero e al ricco.

Gesù, fa’ ch’io sia buono,

che in cuore non abbia che dolcezza.

Fa’ che il tuo dono

s’accresca in me ogni giorno

e intorno lo diffonda,

nel Tuo nome.

Sogno di Natale di Luigi Pirandello

Era festa dovunque: in ogni chiesa, in ogni casa:

intorno al ceppo,

lassù; innanzi a un Presepe,

laggiù; noti volti tra ignoti riuniti in lieta cena;

eran canti sacri, suoni di zampogne,

gridi di fanciulli esultanti, contese di giocatori…

E le vie delle città grandi e piccole, dei villaggi,

dei borghi alpestri o marini,

eran deserte nella rigida notte.

E mi pareva di andar frettoloso per quelle vie,

da questa casa a quella,

per godere della raccolta festa degli altri;

mi trattenevo un poco in ognuna, poi auguravo:

Buon Natale

Pace di Natale

Di paglia e fieno è la tua culla

e non hai panni e non hai nulla;

per riscaldarti fuoco non hai

eppur sorridi, non piangi mai.

Sorridi al bue, sorridi all’asinello

agli agnellini, al pastorello.

Doni alla Madonna il tuo sorriso

ch’è tutto un raggio di paradiso,

e la tua luce ripete al cuore:

“Sono la pace, sono l’amore!”

La gioia di Natale

La gioia di Natale

s’infila per tutte le scale,

accende presepi e pini

e gli occhi di tutti i bambini.

Poi s’affaccia ai balconi,

vi appende festoni;

scivola giù nelle strade,

illumuna vetrine e contrade.

Poi corre verso la chiesa,

dove una campana attesa

annunzia tutto d’un fiato;

Il Re dei bambini è nato!

Natale di Giuseppe Ungaretti

Non ho voglia

di tuffarmi

in un gomitolo

di strade

Ho tanta

stanchezza

sulle spalle

Lasciatemi così

come una

cosa

posata

in un

angolo

e dimenticata

Qui

non si sente

altro

che il caldo buono

Sto

con le quattro

capriole

di fumo

del focolare.

Natale di Guido Gozzano

La pecorina di gesso,

sulla collina in cartone,

chiede umilmente permesso

ai Magi in adorazione.

Splende come acquamarina

il lago, freddo e un po’ tetro,

chiuso fra la borraccina,

verde illusione di vetro.

Lungi nel tempo, e vicino

nel sogno (pianto e mistero)

c’è accanto a Gesù Bambino,

un bue giallo, un ciuco nero.