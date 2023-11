Chiara Ferragni mostra orgogliosa il primo albero di Natale della nuova casa: il suo Christmas tree 2023 non poteva che essere british.

Casa nuova, albero di Natale nuovo per Chiara Ferragni. L’imprenditrice ha mostrato con orgoglio i suoi addobbi natalizi: ha puntato tutto sul rosso, senza dimenticare di dare un tocco british. Vediamo com’è il Christmas tree della famiglia Ferragnez.

Chiara Ferragni: il suo albero di Natale è british

Nella nuova casa di Chiara Ferragni, dove lei, Fedez e i piccoli Leone e Vittoria hanno traslocato soltanto qualche giorno fa, è già arrivato il Natale. Come al solito, anche se non ha ancora svelato i dettagli, l’imprenditrice si è fatta aiutare da bravi Christmas planner e tutta la casa è stata ‘confezionata’ alla perfezione. Il suo orgoglio più grande? Ovviamente, l’albero di Natale.

Chiara ha scelto un grande Christmas tree, oltre 2 metri di altezza, e l’ha decorato tutto sui toni del rosso, alternando il bianco e l’oro. Il pezzo forte, però, è la base, dove sono stati posizionati pacchetti – rigorosamente rossi con nastro dorato – orsetti e grandi schiaccianoci. Insomma, la Ferragni ha dato un tocco british al suo albero e ne è davvero orgogliosa.

Chiara Ferragni, non solo l’albero: gli addobbi sono sparsi per tutta la casa

Come vuole la tradizione, la Ferragni non ha fatto solo l’albero di Natale, ma ha addobbato anche tutti gli altri angoli della sua casa. Ad aver attirato l’attenzione dei fan sono stati soprattutto gli elfi, che l’imprenditrice ha adagiato con cura su alcuni mobili. A rompere le uova nel paniere, però, è stata la piccola Vittoria, che appena li ha visti non ha potuto fare altro che trattarli come bambole. Neanche a dirlo, mamma Chiara le ha intimato di non toccare più le decorazioni, pena il “solletico“.